Começa a temporada 2024 de visitas à fábrica da BMW

Apaixonados por carros, curiosos e entusiastas da tecnologia, uma boa notícia: a BMW reabre o tour 2024 em sua planta de produção em Araquari-SC. A partir desta semana, o “Por Dentro do BMW Group Brasil” inaugura a temporada, com calendário de agendamentos até dezembro deste ano. Uma oportunidade única para ver de perto os setores de Carroceria, Montagem, Qualidade e ainda pegar carona em um teste prático, com um piloto da BMW na direção.

O roteiro, vendido pela Serra Verde Express, já recebeu milhares de pessoas. “Um passeio perfeito para ver de perto toda a engenharia e tecnologia envolvidas na produção de veículos automotores de classe mundial”, afirma Adonai Arruda Filho, diretor geral da Serra Verde Express. De acordo com o executivo, o tour é uma chance de acompanhar a linha de montagem, normalmente restrita aos funcionários, técnicos e engenheiros da indústria automotiva.

Uma imersão no universo automotivo

A visita está disponível de segunda a sexta-feira (exceto feriados) em dois horários distintos, às 9h e 13h. O programa oferece três horas de imersão na área produtiva da fábrica do BMW Group em Araquari, onde os participantes podem acompanhar de perto a produção dos modelos BMW Série 3, X3 e X4. Além disso, a visita inclui a produção de um dos modelos lançados no ano passado pela marca.

O “Por Dentro do BMW Group Brasil” atrai não apenas adultos apaixonados por carros, mas também muitas famílias que estão explorando o turismo de Santa Catarina. Além disso, grupos de amigos e crianças a partir de 10 anos de idade podem participar desta experiência única.

Os ingressos custam R$190 e podem ser comprados pelo site: https://serraverdeexpress.com.br/.