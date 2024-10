Com novos Pneus P7 para a GTO, Pirelli equipa todas as Ferraris

A Pirelli completou sua linha de pneus para supercarros Ferrari com a introdução do novo Cinturato P7, desenvolvido para a icônica Ferrari GTO. Este pneu fez sua estreia na estrada em outubro, durante o GTO Legacy Tour 2024, somando-se à abrangente linha de pneus Ferrari feitos sob medida pela Pirelli. Isso inclui os pneus recém-desenvolvidos da linha P Zero para a Ferrari Enzo, bem como os pneus já disponíveis para outros renomados supercarros da Ferrari: F40, F50, LaFerrari e LaFerrari Aperta.

Apresentando o Cinturato P7 para a Ferrari GTO

A Ferrari GTO, um supercarro pioneiro da Ferrari, comemora seu 40º aniversário este ano. Para comemorar, a Ferrari organizou um tour exclusivo para proprietários de GTO, dirigindo das cênicas montanhas Dolomitas até a casa da Ferrari em Maranello. Foi durante esse passeio que o recém-desenvolvido Cinturato P7 da linha Pirelli Collezione fez sua estreia na estrada. A Pirelli Collezione é uma linha de pneus projetada para os carros clássicos e clássicos modernos mais icônicos do mundo, combinando visual vintage com know-how contemporâneo. Originalmente desenvolvido para o Campeonato Mundial de Rally (WRC) de 1974 e depois introduzido como pneu de estrada em 1976, o Cinturato P7 foi o primeiro produto de perfil ultrabaixo, oferecendo maior aderência em curva graças à sua inovadora altura lateral baixa em comparação com a largura. Para o Ferrari GTO, este pneu retorna em sua medida original (225/50 R16 na dianteira e 265/50 R16 na traseira), combinando design vintage com materiais e tecnologia modernos – como é o caso de todos os pneus da linha Collezione.

Pneus P Zero para Ferrari F40, F50 e Enzo

A colaboração da Pirelli com a Ferrari seguiu em 1987 com o lançamento da Ferrari F40, que continuou a tradição do GTO e foi o primeiro carro de produção a apresentar os icônicos pneus P Zero da Pirelli como equipamento original no mesmo ano. Este pneu introduziu uma medida de aro revolucionária de 17 polegadas, nunca vista em qualquer carro de rua, bem como tecnologias de ponta que permitiram à F40 ultrapassar os 300 km/h. Hoje, a linha Pirelli Collezione inclui um P Zero específico para a F40, na medida 245/40 R17 para a dianteira e 335/35 R17 para a traseira.

Para seu sucessor – a Ferrari F50 revelada no Salão do Automóvel de Genebra de 1995 – a Pirelli desenvolveu pneus sob medida baseados no Sistema P Zero Corsa, na medida dianteira de 245/35 R18 e 335/30 R18 na traseira. Este pneu foi introduzido no início dos anos 2000 como o mais esportivo da gama de estrada, com uma estrutura específica que proporcionava máxima estabilidade a alta velocidade em curva, permitindo que também fosse utilizado em pista.

Mais recentemente, a Pirelli introduziu um novo pneu P Zero Corsa System para a Ferrari Enzo na linha Collezione: nas medidas 245/35 R19 dianteira e 345/35 R19 na traseira. Desenvolvido em conjunto com os próprios pilotos de teste da Ferrari, este último pneu oferece o mesmo manuseio esportivo de quando o carro era novo, mas com maior segurança e confiabilidade, graças às mais recentes tecnologias de compostos de pneus.

Do clássico ao moderno

A Pirelli tem sido uma presença constante em toda a evolução dos supercarros da Ferrari: do clássico GTO aos modelos mais modernos. Isso inclui LaFerrari 2013 e o LaFerrari Aperta 2016, ambos originalmente equipados com pneus P Zero Corsa Asimmetrico 2 da Pirelli: um produto de altíssimo desempenho dentro da linha P Zero. O nome P Zero tem sido sinônimo dos carros mais extremos e prestigiados dos últimos 40 anos, bem como do automobilismo. Essa cascata de tecnologia começa com o laboratório ao ar livre que é a Fórmula 1, que transfere para as ruas e estradas as inovações que foram originalmente desenvolvidas na pista de corrida. (Foto: Ferrari/Divulgação).