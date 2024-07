Com 1.148 unidades emplacadas, Volvo quebra recorde de vendas

Com o fechamento de junho, veio uma ótima notícia para a Volvo Car Brasil: o recorde de emplacamentos na história da marca. Com 1.148 unidades, o número superou a marca anterior de 1.066 unidades em dezembro do ano passado, representando um crescimento de quase 8%.

O novo recorde veio com uma série de fatos relevantes para a operação brasileira da montadora sueca. No mês de junho o EX30 foi o veículo premium com maior número de emplacamentos no país, 666 unidades, e consolidou a Volvo Car Brasil como marca premium líder no segmento dos elétricos (com EX30, C40 e XC40). O XC60 se sustenta como líder entre os SUVs médios do segmento premium com 27% do mercado.

Todos estes números, mantiveram a montadora como a segunda colocada no segmento premium no mês e no acumulado do primeiro semestre de 2024. Para Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, a conquista é motivo de celebração, sim, mas garante ter mais por vir. “Estamos muito felizes com este resultado. É um reflexo do trabalho de todos na empresa, independente da área. É uma conquista da Volvo Car Brasil e todo mundo que trabalha aqui faz parte deste recorde”, comemora Godoy.

“Temos um objetivo claro: queremos sempre superar nossos números. E para que a Volvo Car Brasil continue nessa direção, sabemos que temos muito trabalho a ser feito, para entregarmos ainda mais e garantirmos um excelente resultado em 2024”, enfatiza o executivo.

EX30: O premium mais vendido do Brasil é um elétrico

A liderança aconteceu um mês após a chegada do EX30 ao mercado brasileiro, o carro de entrada da Volvo. “O EX30 foi o carro premium mais emplacado no mês de junho, se posicionando como o terceiro veículo elétrico mais vendido do Brasil, considerando mercado premium e não premium. É uma série de fatos que são muito marcantes para um modelo tão recente e inovador no nosso portifólio”, comenta Godoy.

Para manter o ritmo desejado, os clientes podem esperar novas condições para o mês de julho, como revela Christian Sahd, diretor de vendas. “O resultado de junho foi excelente e nossa meta é manter o ritmo para os próximos meses. Para isso, estamos preparando uma série de oportunidades para os clientes”, afirma. (Foto: Volvo/Divulgação).