Cláudio Harmuch vence Corrida 2 e é campeão da Super Master

O fim de semana (16 e 17/11), foi muito bom para o piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) que venceu as duas corridas da categoria Super Master, durante a sétima etapa da Copa Hyundai HB20 2024, realizada no Autódromo dos Cristais, na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Harmuch, que já havia largado em quarto na Geral da categoria Super, na Corrida 1, num grid com 35 carros, mais uma vez foi ao pódio, em terceiro lugar na Super e vitória na Super Master. E nesse domingo, foi quinto colocado na Super e venceu novamente na Super Master, conquistando o título antecipado da categoria.

Na Corrida 2, da sétima etapa da Copa Hyundai HB20 2024, realizada neste domingo (17/11), novamente os pilotos proporcionaram boas disputas nas quatro categorias PRO, Elite, Super e Super Master, para a alegria do bom público presente ao Autódromo dos Cristais (MG). Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), com bom desempenho do seu HB20 #393, “brigou” entre o terceiro e sexto luagres na Geral da Super, do início ao fim da corrida. Harmuch fez uma boa corrida na Super, mas, na Super Master, mais uma vez não deu chances a seus adversários do início ao fim da prova, vencendo mais uma vez de ponta a ponta, o que lhe garantiu a conquista do título de campeão da temporada 2024, da sua categoria, a Super Master. Ao fim de 15 voltas, a a vitória foi de André Pedrotti na Geral da Super, com o tempo total de 28min45s513, seguido de Uli Dias, a 2s221, Wagner Pontes, 4s115, Bruno Massa, a 4s454 e Cláudio Harmuch, a 11s386.

Resultado Corrida 2 da Super: 1.º) André Pedrotti, 15 voltas em 28min45s513; 2.º) Uli Dias, a 2s221; 3.º) Wagner Pontes, a 4s115; 4.º) Bruno Massa, a 4s454; 5.º) Cláudio Harmuch (Master), a 11s386; 6.º) Eduardo Duriguel (Master), a 17s637; 7.º) Sílvio Gatao (Master), a 18s111; 8.º) Anderson Borges, a 24s289; 9.º) Rafael Abolis, a 50s166; e em 10.º) Leandro Parizotto, a uma volta.

Para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), a sétima etapa da Copa Hyundai HB20 2024 foi muito boa, com duas vitórias na Super Master, em mais um fim de semana quase perfeito, que lhe garantiu o título da Temporada 2024 em sua categoria. “Mais uma vez reitero os meus agradecimentos para Deus, que me proporcionou tudo isso que está acontecendo na minha vida e no meu esporte. Mas, também agradeço aos meus patrocinadores, apoiadores, familiares e amigos, pois sem eles essa conquista na temporada 2024 não seria possível. No início desse ano projetamos ficar entre os cinco primeiros na Geral da Super e “brigar” até o fim do campeonato pelo título na Super Master. E como todo trabalho realizado com muito amor, esforço e fé será sempre bem-sucedido, conquistamos o título da Super Master já em Curvelo, com uma etapa de antecipação. Agora é só agradecer a todos os envolvidos e nos preparar para o encerramento do campeonato em Goiânia”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

A oitava e última etapa da Copa Hyundai HB20 2024 está marcada para os dias 06, 07 e 08 de dezembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). (Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).

Harmuch venceu as duas corridas em Curvelo. A festa no pódio para comemorar a conquista.