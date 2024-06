Cláudio Harmuch vence a Corrida 2 da Super Master

O domingo (16/06), foi de festa no lugar mais alto do pódio para o piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) que venceu a Corrida 2 da categoria Super Master, da Copa Shell HB20 2024, na terceira etapa, realizada no Autódromo de Potenza, em Lima Duarte (MG). Harmuch, que já havia vencido a Corrida 1 no sábado, largou da 14.ª posição na Geral e primeiro da sua categoria, num grid com 35 carros, e mais uma vez foi ao primeiro lugar no pódio. Fez uma boa largada, mantendo a liderança da categoria Super Master e passou a travar bons pegas no “pelotão” intermediário, com pilotos da categoria Elite, do início ao fim da prova, com o seu carro tendo bom rendimento todo o fim de semana. Ao fim de 15 voltas, recebeu a bandeira quadriculada em primeiro lugar da categoria Super Master e quinto lugar na Super, garantindo o lugar mais alto do pódio, encerrando com duas vitórias a etapa.

Na Corrida 2 da terceira etapa da Copa Shell HB20 2024, os pilotos proporcionaram belas disputas nas quatro categorias PRO, Elite, Super e Super Master, para a alegria do público presente ao Autódromo de Potenza. Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), com bom desempenho no motor do seu HB20 #393, “brigou” entre os cinco primeiros na Geral da Super, até a bandeirada final. Harmuch vinha em boa corrida na Super, até a parte final da prova, não dando chances a seus adversários diretos. Conseguiu levar seu carro até o fim da prova, sem incidentes, fazendo pontuação máxima na etapa e disparando na liderança da Super Master.

Resultado da 2.ª Prova da Super: 1.º) Vinícius Bortolozzo; 2.º) Bruno Massa; 3.º) Gustavo Bortolozzo; 4.º) Uli Dias; 5.º) Cláudio Harmuch (Master); 6.º) Sílvio Gatao (Master); 7.º) Marcelo Zebra (Master); 8.º) Gilson Viegas; 9.º) Leandro Parizotto; e 10.º) Anderson Borges.

Para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Luminary), a sua participação nessa terceira etapa da Copa Shell HB20 2024 não poderia ter sido melhor, pois duas vitórias na Super Master e dois pódios na Geral da Super foi conquistado com muito trabalho. “Foi um fim de semana muito disputado e quase perfeito para mim. Consegui vencer as duas corridas na minha categoria e dois pódios na Geral da Super, da Copa Shell HB20 2024, que está muito competitiva, com 35 carros divididos em quatro categorias. Para ser perfeito somente se as vitórias fossem também na Geral, mas não se pode ter tudo. Agradeço a todos na minha equipe, aos meus patrocinadores, meus amigos e apoiadores, pelo apoio de sempre. Agora teremos mais de um mês de descanso e no início de agosto voltamos com a quarta etapa em Interlagos, pista de alta velocidade e que eu gosto muito”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

A quarta etapa da Copa Shell HB20 2024 está marcada para os dias 03 e 04 de agosto, no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo (SP). (Fotos: Vanderley Soares/Vicar/Divulgação).