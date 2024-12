Cláudio Harmuch vence a Corrida 1 da Super Master

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) subiu mais uma vez ao lugar mais alto do pódio na Corrida 1, da oitava etapa da Copa Hyundai HB20 2024, na categoria Super Master, que está sendo realizada no Autódromo Ayrton Senna, na cidade de Goiânia, em Goiás. Harmuch largou da oitava posição na Geral da Super e em segundo na Super Master, e após 14 voltas de prova, recebeu a bandeirada final em sexto na Super e primeiro da Super Master.

Largando da oitava posição da categoria Super e em segundo da Super Master, o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP), foi para a Corrida 1 da 8.ª etapa da Copa Shell HB20 2024, em busca de pódio nas duas categorias, visando melhorar ainda mais sua posição na categoria principal e mais uma vitória na Master. Conseguiu fazer uma boa largada ganhando duas posições, pulando para a sexta posição na Geral e logo passou a ser o quinto colocado, onde permaneceu por boa parte da prova, brigando entre a terceira e sexta posições, num bom “pega” com Leandro Parizotto e Daniel Demayo até a 13.ª volta, quando Parizotto acabou ultrapassando e assumindo o quinto lugar. Harmuch ainda travou bom duelo com Parizotto na última volta pela quinta posição, mas não conseguiu ultrapassá-lo. Ao fim de 14 voltas, a vitória na categoria Super foi de Uli Dias, que completou as 14 voltas da prova no tempo de 28min43s966, seguido de Bruno Massa, a 0s344, Eduardo Bueno, a 2s811; Daniel Demayo, a 9s307; Leandro Parizotto, a 18s013, Cláudio Harmuch (Master), a 18s342, Marcelo Zebra, a 19s024, Silas Passos, a 19s853, Anderson Borges, a 19s915, e, em décimo, Sílvio Gatao, a 20s026.

“Consegui mais uma vez fazer uma boa corrida na primeira parte da prova, “brigando” muito com Leandro Parizotto, Daniel Demayo e Eduardo Bueno entre as terceira e sexta posições desde as primeiras voltas. Faltando duas voltas para o fim, numa corrida disputadíssima desde a largada, Leandro Parizotto me ultrapassou assumindo o quinto lugar, mas a disputa foi até a bandeirada final. Consegui o sexto lugar na Geral da Super e primeiro na Super Master. Agora vou descansar um pouco e me preparar para a Corrida 2, às 12h05, que será disputada debaixo de forte calor, com o grid invertido nas quatro categorias, onde vou para mais uma boa disputa em busca da vitória na Geral da Super mais uma vez”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

Resultado final – Corrida 1:

Categoria Super: 1.º) Uli Dias, 14 voltas em 28min43s966; 2.º) Bruno Massa, a 0s344; 3.º) Eduardo Bueno, a 2s811; 4.º) Daniel Demayo, a 9s307; 5.º) Leandro Parizotto, a 18s013; 6.º) Cláudio Harmuch, a 18s342; 7.º) Marcelo Zebra, a 19s024; 8.º) Silas Passos, a 19s853; 9º) Anderson Borges, a 19s915; e 10.º) Sílvio Gatao, a 20s026.

Categoria Super Master: 1.º) Cláudio Harmuch, 14 voltas em 29m02s308; 2.º) Marcelo Zebra, a 0s682; 3.º) Sílvio Gatao, a 1s684.

Confira a programação de domingo (08/12) em Goiânia-GO:

Domingo, 08 de dezembro – Portões abertos:

09h00 – Copa Truck – Warm Up Pro;

09h20 – Copa Truck – Warm Up Elite;

10h00 – Desfile de Caminhões Especiais;

10h25 – Desfile de Motos;

10h30 – Visitação aos boxes;

12h05 – Copa HB20 – Corrida 2;

13h00 – Desfile de Pilotos;

14h10 – Copa Truck – Corrida 1;

14h40 – Copa Truck – Corrida 2;

16h20 – Ação Promocional.

(Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).