Citroën Jumpy ganha novo motor mais potente e econômico

O Citroën Jumpy 2025/2025 traz atualizações importantes, responsáveis por melhorar o custo-benefício do modelo, proporcionando maior economia e performance. Agora ele vem equipado com o novo motor 2.2 Turbodiesel que estreia na gama com potência de 150 cv e 37,7 kgfm de torque. Isso representa 30 cv a mais de potência e aumento de 23,2% no torque.

O Veículo Urbano Leve (VUL) mais vendido da marca Citroën, que passou recentemente por uma reestilização incluindo sua nova identidade visual, obteve melhorias importantes no consumo, chegando a 12,4 km/l no ciclo urbano e 13,7 km/l na estrada pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), ou seja, 4,2% e 15,1% mais econômico, respectivamente, o que torna os custos operacionais do modelo ainda melhores, um fator determinante neste segmento.

A nova motorização aprimorou a performance do Jumpy, que agora faz as retomadas de 60 a 100 km/h em 7,5 segundos e de 80 a 100 km/h em 10,9 segundos, com melhorias de 2 segundos em média. As mudanças mantêm a ótima dirigibilidade, além da praticidade de poder ser conduzido por pessoas habilitadas com a CNH de categoria B.

O modelo manteve sua arquitetura monobloco que agrega rigidez, robustez e conforto, com suspensão independente nas quatro rodas. Além disso, continua com ótima capacidade de carga de até 1,5 tonelada, com comprimento de 5,3 m, 6,1 m³ de volume e 1,97 m de altura, uma configuração que permite a agilidade necessária no ambiente urbano, acessando lugares que veículos maiores não conseguem e contando com a inteligência da porta traseira dupla, com abertura de 180 graus, além da porta lateral é deslizante, que facilita o momento de carga e descarga.

O modelo pode ser convertido em veículos de passeio 7+1 lugares, minibus 10+1 lugares, ambulância, refrigerado, serviços logísticos, oficina móvel, transporte de pessoas com necessidades especiais e até motorhome, com a possibilidade de transformações e personalizações com recomendação de fábrica de acordo com cada necessidade e atividade.

O Citroën Jumpy 2025/2025 estará em breve nas concessionárias. As duas versões disponíveis são Cargo (R$ 219.990) e Vitré (R$ 225.990), com garantia de três anos. (Fotos: Citroën/Divulgação).