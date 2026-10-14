Citroën 2 CV conceito resgata ícone de 1948 como elétrico compacto de entrada na Europa

A Citroën apresentou no Salão de Paris o 2 CV Concept e o 2 CV Fourgonnette Concept, resgatando quase 80 anos após a estreia do modelo original uma visão de mobilidade elétrica voltada para o transporte urbano de passeio e de trabalho.

Com preço inicial estimado em cerca de 15 mil euros e produção voltada para a Europa, o novo elétrico compacto mede 3,76 metros de comprimento — sendo menor que o original —, posicionando-se entre o Ami e o C3 para atender às regulamentações europeias de veículos elétricos. O projeto aposta em simplicidade, leveza e eficiência, contrapondo-se à tendência atual de veículos maiores, mais pesados e caros.

Traseira do Citroën 2 CV Concept com tampa do porta-malas na cor preta, em referência ao design de 1948. O modelo mede 3,76 metros de comprimento e integra a nova proposta de mobilidade urbana elétrica da marca. Foto: Divulgação/Stellantis/Midia.

O design exterior combina faróis redondos, assinatura luminosa em LED, para-brisa vertical, teto fluido, para-lamas arredondados e rodas de aço de 18 polegadas com detalhes removíveis em amarelo. Na traseira, uma tampa preta faz referência à primeira geração do veículo. A paleta de cores externas traz o tom Infra Red, que mistura alaranjado com nuances de amarelo e vermelho.

Internamente, o modelo conta com bancos com tecnologia Citroën Advanced Comfort revestidos com uma reinterpretação do clássico padrão xadrez tartan em tons vibrantes de amarelo. O painel traz um cilindro integrado com volante de raio único, alavanca única, seletor de marchas por paddles e a tela Citroën Smart Vision, complementados por uma tela quadrada de 8 polegadas com grafismos de quadrinhos.

Teto solar em tecido do novo Citroën 2 CV Concept, apresentado no Salão de Paris. O componente de lona é uma releitura do teto retrátil presente na primeira geração do modelo clássico. Foto: Divulgação/Stellantis/Midia. Detalhe dos assentos traseiros com padrão xadrez em tom amarelo e tecnologia Citroën Advanced Comfort. O revestimento interno do protótipo elétrico resgata e reinterpreta o clássico tecido tartan do veículo original. Foto: Divulgação/Stellantis/Midia. Painel de instrumentos do 2 CV Concept com volante de raio único, seletor de marchas por hastes e tela “phygital” de 8 polegadas. O interior do elétrico compacto combina elementos em tom baquelite com acabamento em madeira e plástico de origem biológica. Foto: Divulgação/Stellantis/Midia.

O ambiente também inclui detalhes em tom de baquelite, texturas de palha, madeira e um cesto feito por impressão 3D com madeira e plástico de origem biológica, além de teto solar de tecido e o rádio removível Radioën, que funciona como caixa de som portátil.

Ao lado da versão de passeio, a marca apresentou o 2 CV Fourgonnette Concept, uma releitura elétrica e contemporânea voltada para profissionais, resgatando a herança utilitária da clássica Fourgonnette.