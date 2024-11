Carregador Wallbox inédito chega ao Brasil pela E-Wolf

O Supernova, carregador rápido de última geração da WallBox, acaba de chegar ao Brasil por meio da distribuição exclusiva da E-Wolf, empresa que oferece soluções completas para a eletromobilidade. O primeiro eletroposto do país a contar com a tecnologia fica no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, em uma parceria entre GWM, Zletric e a rede de shoppings.

Com 60 kW, os equipamentos fornecem 100 km de autonomia em menos de 15 minutos, com a possibilidade de recarregar dois veículos simultaneamente. Os proprietários de veículos da GWM poderão usufruir da recarga gratuita, solicitando o benefício no aplicativo da Zletric, enquanto os usuários do shopping terão a opção de pagar pelo serviço. A bateria do modelo Haval H6 PHEV19 é recarregada completamente em até 40 minutos, e a do ORA 03 Skin, em até 50 minutos.

A Grande São Paulo possui mais de 65 mil carros elétricos ou híbridos, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Nos últimos cinco anos, a frota cresceu mais de 200%. “O mercado chegou a 10 mil pontos de recarga, e mais do que nunca, o consumidor precisa se atentar à qualidade da recarga, assim como já ocorre com o combustível. Sem dúvidas, o Supernova, que é o carregador mais vendido na Europa, entrega qualidade e segurança superior para os usuários e a sua chegada no Brasil é um passo muito importante para a eletromobilidade”, comenta Thiago Castilha, diretor da E-Wolf.

Pedro Schaan, CEO da Zletric, empresa que possui a maior rede de carregamento para veículos elétricos do Brasil, destaca que o objetivo da Zletric é elevar a experiência de recarga para que cada motorista se sinta confiante em se mover com o seu carro elétrico, em casa, nas ruas ou estradas. “Ficamos felizes em apoiar a GWM a garantir uma experiência mais completa e ajudar a acelerar a adoção de veículos elétricos no Brasil através de uma rede de recarga ampliada, com um carregador de qualidade e seguro como o Supernova”, pontua Schaan. “Dessa forma, começamos a vencer a barreira da infraestrutura para recarga de veículos elétricos”, complementa. (Foto: Wallbox/Divulgação).