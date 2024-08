Carregador ultrarrápido é lançado na Rio Innovation Week

O Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia e inovação da América Latina, potencializa o lançamento de novos produtos e tecnologias no mercado. Entre as novidades apresentadas no evento, o público tem a oportunidade de conhecer os carregadores de veículos elétricos ultra rápidos da divisão PD7 Energy, voltados tanto para uso comercial e residencial. O lançamento do produto acontece hoje no último dia do RIW, o qual a PD7 Tech participa desde a primeira edição.

A empresa apresenta modelos residenciais e comerciais de carregadores. Os modelos comerciais têm a capacidade de 40 kW e 160 kW, permitindo um carregamento rápido em até 30 minutos; já os residenciais, voltados para o cliente final, possuem de 7kW a 22kW. O diferencial da PD7 Energy é a velocidade de carregamento, ao contrário daquilo que encontramos presentes no mercado, que necessitam de 2 horas ou mais para total abastecimento.

O objetivo da empresa é implementar 500 pontos de carregamento na cidade do Rio de Janeiro em um ano, que estarão espalhados visando atender as necessidades de usuários de carros elétricos, além de oferecer outros serviços enquanto esses carros são carregados, como supermercado, farmácia, barbeiro, cabeleireiro, etc.

APP PD7 Energy

Com o lançamento dos carregadores ultra rápidos, a PD7 Tech agrega o aplicativo PD7 Energy que mapeia os pontos de carregamento disponíveis. Mais informações em: https://www.instagram.com/pd7tech/. (Foto: PD7 Energy/Divulgação).