Carbon conclui com sucesso testes balísticos do novo Volvo EX30

A Carbon – líder global em segurança balística automotiva civil – realizou, em dezembro, o Carbon Ballistic Test Day. O evento, promovido em conjunto com a EDAG – provedora alemã de serviços de engenharia para soluções holísticas na indústria automotiva –, teve como foco a apresentação, para convidados, de como é realizada a certificação balística dos modelos EX30, C40 e XC40 da Volvo.

Para a avaliação dos modelos EX30, C40 e XC40, foram utilizados projéteis de 9mm e .44 disparados em ângulos de 90 e 45 graus relativos à blindagem, a uma distância de 5 metros do veículo – espaçamento exigido para que o projétil alcance sua força máxima na distância mais curta –, além de outros testes complementares para os presentes no evento.

“Os disparos são feitos por atiradores profissionais de elite, simulando situações até mais intensas que as encontradas nas ruas. Nos três modelos, foi possível demonstrar como os materiais usados nas blindagens da Carbon suportaram os disparos de diferentes ângulos e armamentos. A maioria das blindagens comuns não suportaria os 1.500 tiros dados na certificação”, explica Michel Haddad, Chief Automotive OEM Relations & Sales Intelligence Officer da Carbon.

Na ocasião, dez jornalistas e influenciadores foram convidados para assistir os disparos nos três modelos da Volvo e ter uma tarde de interação, com almoço e coffee break com os executivos da Carbon e da EDAG, que trabalham em conjunto na coordenação de todos os processos voltados à engenharia da segurança automotiva para garantir proteção total dos veículos. Com isso, foram concluídos os testes balísticos, o próximo passo são os testes automotivos.

“O Carbon Ballistic Test Day foi uma experiência única onde os presentes testemunharam de perto as etapas de certificação balística nos modelos Volvo EX30, C40 e XC40 e tiveram a oportunidade de registrar cada detalhe. Juntas, a EDAG e a Carbon conseguiram mostrar uma parte importante dos trabalhos que fazemos em parceria da montadora sueca”, comenta Thomas Klier, Sales Manager da EDAG.

Sendo a única empresa globalmente homologada pela Volvo para serviços de proteção balística, a Carbon é a responsável por oferecer segurança extra aos seus veículos, sempre seguindo as normas ABNT 15000-2 e NIJ 0108.01, para o nível III-A, o mais alto permitido pela legislação brasileira.

Blindagem de veículos elétricos e materiais exclusivos

Com uma estrutura robusta e foco na segurança do mercado premium, incluindo veículos elétricos, a Carbon utiliza inovações tecnológicas que acompanham a evolução das matérias-primas balísticas em seus serviços e produtos, como o Tensylon™, material de polietileno de alta performance e ultra-alto peso molecular (UHMWPE).

Graças à sua composição única, o Tensylon™ proporciona uma redução significativa no peso da blindagem, preservando a segurança balística, melhorando a performance e a eficiência do combustível e diminuindo o desgaste de componentes vitais, como freios e suspensão, ampliando a longevidade do carro.

A blindagem Carbon preserva os sistemas de segurança de fábrica do carro, incluindo airbags, muitas vezes comprometidos nas blindagens feitas por empresas não certificadas pelas montadoras. Além disso, a adaptabilidade do Tensylon™ em substituir o aço em áreas críticas traz mais conforto e uma experiência de condução superior para os usuários.

Além disso, a Carbon é a única do setor a ter a própria linha de fabricação de vidros atualmente. Quando adquiriu duas das maiores fábricas de vidros balísticos do País em 2021, a empresa tinha o objetivo de produzir materiais únicos, que se aproximassem ao máximo dos originais, com uma borda minimizada e um alto grau de transparência e qualidade óptica para priorizar e preservar a originalidade do veículo.

“Na Carbon, reconhecemos que os clientes valorizam tanto a segurança quanto a estética de seus veículos. Nossa abordagem no desenvolvimento da blindagem visa garantir que o resultado final não só assegure a proteção, mas também mantenha ao máximo a aparência original de um carro não blindado”, finaliza Cacá Mancebo, CMO da Carbon.