Campeão da Stock Series estará no grid da Stock Car Pro em 2024

A Stock Car viverá no domingo (17/12) um dos momentos mais emblemáticos da sua história. No Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a principal categoria do esporte a motor sul-americano abrirá espaço no grid para o carro do novo campeão da Stock Series, sua categoria de acesso, que terá conquistado o título apenas duas horas antes e, com isso, receberá a bolsa equivalente a R$ 2,5 milhões que financiará sua temporada 2024 na Stock Pro.

Inédita em nível mundial, a iniciativa visa valorizar o esforço e, logicamente, o talento da nova geração que, na Stock Series, luta pelo sonho de se profissionalizar na categoria principal, cujo grid está repleto de grandes estrelas: Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Felipe Fraga, entre tantos outros.

O prêmio é o maior da história do automobilismo brasileiro e tem sido divulgado com a reserva do espaço do então futuro campeão nos grids da Stock Car desde a oitava etapa do calendário, disputada em setembro no Velopark (RS). Mas em Interlagos o espaço será ocupado pelo carro do jovem campeão, que alinhará pela primeira vez, mesmo que simbolicamente, com o grid oficial da Stock Car. Depois do alinhamento, quando todos os carros param em seus lugares, o novo campeão da Stock Series puxará a fila na volta de apresentação, antes da largada oficial – em uma etapa que também definirá o campeão da Stock principal.

Três pilotos lutam pelo título da Stock Series e também pelo superprêmio, concedido pelo Grupo Veloci, detentor da Vicar, organizadora dos campeonatos, e da Stock Auto Service – rede de serviços automotivos one stop shop do grupo. Zezinho Muggiati chega à decisão do campeonato como líder da tabela de pontos. O curitibano de 20 anos e piloto da W2 Racing ProGP soma 349 pontos, contra 330 do gaúcho Gabriel Robe (Garra Racing Team), piloto hoje com 26 anos e que já foi campeão da Series em 2017. Em terceiro está o ‘rookie’ Arthur Gama (Garra), outra grande promessa do automobilismo brasileiro. Com 18 anos, o porto-alegrense faz seu primeiro ano na categoria e abre a última etapa da temporada com 275 pontos.

O campeão da Stock Series será conhecido a partir de 11h35 deste domingo, quando acontecerá a largada da terceira e última prova da rodada de Interlagos, que vai fechar o campeonato. Cerca de duas horas e meia depois, Muggiati, Robe ou Gama vai comemorar a conquista e a tão sonhada vaga no grid da Stock Car em 2024 tendo a honra de puxar o pelotão antes do momento mais importante da temporada.

Programação em Interlagos:

Quinta-feira, 14 de dezembro:

09h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1;

09h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 1;

12h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2;

13h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 2;

14h30 – Copa Hyundai HB20 – Shakedown;

16h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 3;

16h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 3.

Sexta-feira, 15 de dezembro:

07h40 – Stock Series – Shakedown;

08h00 – Copa Hyundai HB20 – Treino Livre 1;

08h35 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie);

09h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1;

11h00 – Stock Car Pro Series – Shakedown;

11h50 – Stock Series – Treino Livre 2;

13h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1;

14h15 – Copa Hyundai HB20 – Treino Livre 2;

14h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2;

16h05 – Copa Hyundai HB20 – Treino Livre 3 (Duplas);

16h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação.

Sábado, 16 de dezembro:

07h30 – Copa Hyundai HB20 – Treino Livre 4;

08h00 – Stock Series – Treino Livre 3;

08h35 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2;

09h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta);

10h45 – Copa Hyundai HB20 – Classificação;

11h50 – Stock Series – Classificação;

12h20 – Stock Car Pro Series – Classificação;

13h45 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta);

15h05 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta);

16h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta).

Domingo, 17 de dezembro:

08h30 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta);

09h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta);

10h55 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta);

11h35 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta);

12h30 – Visitação aos Boxes;

14h30 – Stock Car Pro Series – Super Final BRB – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta);

15h10 – Stock Car Pro Series – Super Final BRB – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta).