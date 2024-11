Caminhões VW Delivery fortalecem configurações da cabine

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) traz ainda mais conforto, tecnologia e praticidade para a família Delivery. O novo pacote Prime está com volante multifuncional (opcional para o pacote Prime e de série para o pacote Highline) com coluna de multirregulagem, permitindo ajuste preciso e maior ergonomia para o motorista. O rádio com conectividade bluetooth e o banco do motorista pneumático, revestido com material lavável, também elevam o padrão de conforto.

Complementando as melhorias, o pacote inclui retrovisores, travas e janelas com acionamento elétrico, ar-condicionado, suporte para celular integrado ao painel, entradas USB e USB-C, além de um para-choque na cor do veículo, garantindo a harmonia no design.

Já o pacote Highline chega para proporcionar uma experiência de condução mais conectada. Além de incluir todos os recursos do Prime, oferece diferenciais tecnológicos para a linha: central multimídia de sete polegadas e painel de instrumentos 100% digital de dez polegadas.

As atualizações da família Delivery foram pensadas para maximizar a praticidade, conforto e, principalmente, a rentabilidade dos motoristas e operadores de transporte. Essas tecnologias não apenas melhoram a experiência de direção, mas também trazem soluções que aumentam a produtividade e o bem-estar dos motoristas, contribuindo para operações mais eficientes. (Foto: VWCO/Divulgação).