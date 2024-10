BYD ultrapassa marca de 50 mil carros eletrificados vendidos no País

A chegada em grande estilo da BYD no Brasil foi essencial para o cenário de transformação rumo a uma mobilidade sustentável. A greentech, além de celebrar o marco global impressionante de 9 milhões de veículos eletrificados, acaba de escrever um novo capítulo na história do setor automotivo do Brasil: superar a marca de 50 mil carros eletrificados comercializados. A BYD chegou a 51.174 veículos vendidos de janeiro a setembro deste ano.

“Conquistar esse número expressivo é marcante e significativo para a BYD”, diz Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da companhia. “Acreditamos no país e os números comprovam que o sentimento é recíproco: os brasileiros confiam na marca. Com o aumento da procura pelos carros eletrificados, é natural o movimento dos consumidores, que são apaixonados por carros e que também estão preocupados com o meio ambiente, de quererem conhecer os benefícios dos veículos da BYD e entender seus diferenciais em relação ao que era ofertado antes no mercado nacional”, completa.

Mantendo o ritmo acelerado, a BYD estabeleceu um novo recorde global de entregas mensais, vendendo, pela primeira vez, mais de 400 mil veículos eletrificados em setembro. No Brasil, a greentech colocou 5.961 novos modelos na rua no último mês, mantendo a empresa entre as 10 marcas que mais emplacam no país e a liderança entre os veículos 100% elétricos, com mais de 73% de market share.

Entre os modelos mais vendidos da marca, estão o BYD Dolphin Mini e a família Song, com o Song Plus, seguido do Song Pro. Outro importante ponto em setembro foi a conquista do primeiro lugar em Criciúma (SC), posição que a BYD também conquistou em Brasília em agosto, sendo a marca mais vendida nessa região incluindo os modelos a combustão.

Não à toa, mais de 7 a cada 10 veículos elétricos comercializados no país são da BYD. Nos nove meses de 2024, a greentech já comprovou sua estratégia sólida de marca, quebrando paradigmas e mudando a história do mercado nacional. (Foto: BYD/Divulgação).