BYD lança o Song Pro híbrido plug-in no Brasil

A BYD reuniu a imprensa automotiva brasileira, influenciadores e concessionários em São Paulo, para apresentar oficialmente o BYD Song Pro DM-i, seu SUV híbrido plug-in que chega para atender o desejo dos brasileiros de ter acesso a um veículo eletrificado com perfil jovem, tecnologia de ponta, design único, com até 1.100 km de autonomia e um preço muito competitivo. As primeiras 3.000 unidades terão preço especial de lançamento: Song Pro GL R$ 189.900 e Song Pro GS R$ 199.900.

Reforçando a estratégia de trazer para o Brasil carros com o melhor custo-benefício, a estreia do modelo promete ser um divisor de águas na categoria, ao transformar o mercado tradicional de SUV’s e acelerar a transição do país em direção a um futuro mais verde. O mercado brasileiro terá o BYD Song Pro disponível nas cores Branco, Cinza e Azul. A garantia do veículo é de seis anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade contará com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem. Mais detalhes das garantias estão disponíveis no Manual do Proprietário do veículo.

Disponível em duas versões, BYD Song Pro GL e BYD Song Pro GS, se diferenciam, principalmente, pelo tamanho da bateria, o modelo é impulsionado pela tecnologia DM-i Super Híbrida, equipado com um motor híbrido plug-in de 1.5L altamente eficiente, sistema híbrido EHS e Bateria Blade. Com uma impressionante eficiência térmica de 43,04%, o BYD Song Pro garante uma aceleração rápida, economia de combustível excepcional, desempenho NVH (Noise, Vibration and Harshness) excelente, uma condução suave e sustentabilidade. O carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos na versão GS.

O sistema revolucionário de última geração conta com motor eficiente de 1.5L a gasolina e outro elétrico que, quando combinados, entregam (na versão GS), 235 cv e 43 kgfm de toque máximo. O modelo conta com um tanque de combustível com capacidade para até 52 litros. O consumo de combustível, pela metodologia NEDC, é de 22,7km/L e a bateria Blade de 18,3 kwh tem autonomia no modo 100% elétrico de até 110km. Com isso, o BYD Song Pro atinge uma impressionante autonomia combinada de até 1.100km com um tanque cheio de gasolina e a bateria carregada. Já pelo padrão PBEV do Inmetro, o BYD Song Pro tem uma autonomia elétrica declarada de 68km e autonomia total de 780km.

“Queremos revolucionar o mercado nacional com a tecnologia híbrida plug-in e oferecer para os brasileiros cada vez mais opções para quem busca um carro urbano com soluções inovadoras, alta tecnologia, excelente custo-benefício e, ainda, sustentável. O que antes parecia inatingível agora está ao alcance de muitos, graças à crescente presença e a estratégia sólida e assertiva da BYD”, destaca Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

Design icônico, renovado e esportivo

Visual icônico inspirado em dragões da linha Dinastia da BYD, o modelo incorpora uma fusão harmoniosa de tradição e modernidade. Essa filosofia de design é destacada pelas linhas fluídas e pela silhueta robusta do SUV. Detalhes esportivos e difusores de ar em ambos os lados do para-choque dianteiro, conferem ao veículo uma aparência mais arrojada e agressiva, elementos que transformam o BYD Song Pro em verdadeiro destaque do segmento, combinando perfeitamente o estilo jovem, alto desempenho e tecnologia de ponta.

O SUV possui uma aparência mais larga, com 1.710 mm de altura, 4.738 mm de comprimento e 1.860 mm de largura, conferindo uma presença visual imponente e transformando o híbrido plug-in de cinco lugares a escolha perfeita para quem busca um veículo amplo, espaçoso e confortável. Conta ainda com banco traseiro bipartido que pode ser totalmente rebatido, ficando nivelado com seu porta-malas de 520 litros, atendendo a diversas necessidades e cenários.

Seu interior elegante conta com acabamento premium e apresenta uma nova paleta de cores e um design bicolor de baixo contraste, aumentando a sensação de profundidade e, ao mesmo tempo, unificando todo o interior. Destaque também para a tela giratória de 12,8” com borda estreita que exibe avisos de navegação em um formato limpo e de fácil leitura.

Segurança é um item imprescindível para a BYD, por isso todos os modelos da marca possuem o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) e são divididos em dois pacotes. O BYD Song Pro conta com o Pacote 1, que engloba funções que atuam para melhorar a segurança dos ocupantes em caso de emergência, como Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS), Freios ABS, Controle de Tração, Sistema de Distribuição da Força de Frenagem, Assistência de Partida em Rampas (HHC), Função de Frenagem Confortável, Controle de Cruzeiro (CC), Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB), função Autohold (AVH), Sistema Direto de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) e Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC).

O modelo conta com assento integrado, podendo ser ajustado entre 98° e 118°, que proporciona maior conforto e confere alta segurança. Além disso, os cintos de segurança dianteiros possuem pré-tensionamento e alerta sonoro, e possui 6 airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).

Pensando em comodidade, o veículo tem compatibilidade para acesso com NCF (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade) onde é possível destravar o carro com um cartão ou até mesmo através de um aplicativo no smartphone. Outra comodidade é o banco do motorista com ajuste elétrico em seis posições (no caso da versão GS).

Quando se trata de inteligência, o BYD Song Pro oferece um conjunto de recursos premium de série. Esses incluem uma câmera panorâmica 3D de 360º, uma tela giratória sensível ao toque, carregamento sem fio para smartphones, conexão com internet, GPS integrado, controle automático de climatização de duas zonas, um painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8” e o Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air, que permite atualizações remotas do sistema do veículo assim como acontece com smartphones, por exemplo.

O BYD Song Pro ainda conta com carregador portátil, como item de série, além do sistema e adaptador VtoL (Vehicle to Load) que transforma a bateria em uma fonte de energia. Com o uso do adaptador, você tem a disposição uma tomada que pode ser usada como fonte de energia que pode ser utilizada para ligar equipamentos externos como cafeteiras, notebooks e diversos outros produtos. (Fotos: BYD/Divulgação).