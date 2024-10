BYD fala que recall dos veículos Dolphin e Yuan Plus é só na China

A notícia que circulou no último domingo (29/09), de que a BYD informou para a Administração Estatal de Regulamentação de Mercado (SAMR) estar recolhendo cerca de 97 mil veículos elétricos (VEs), por causa de uma falha de fabricação envolvendo uma unidade de controle de direção, que pode levar a riscos de incêndio. Essa notícia gerou curiosidade no mercado brasileiro sobre os modelos Dolphin e Yuan Plus vendidos no País.

Como medida de segurança preventiva, a montadora chinesa está convocando os proprietários dos veículos Dolphin e Yuan Plus, fabricados na China entre novembro de 2022 e dezembro de 2023, para que compareçam às concessionárias para que sejam instaladas correções físicas em seus veículos. Segundo a SAMR, a empresa já havia feito recall em um pequeno lote de híbridos Tang em 2022, devido a um defeito na bateria, que poderia causar incêndios.

O Dolphin e o Yuan Plus foram os dois modelos mais vendidos da BYD em 2023, totalizando 26% dos três milhões de carros vendidos no ano, de acordo com dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. O recall feito pela BYD em seus carros elétricos puros e híbridos plug-in é raro, desde que a empresa chinesa foi fundada e com os passar dos anos cresceu rapidamente e se tornou a maior vendedora mundial desses veículos.

No Brasil

Antes que a notícia ganhasse repercussão maior a BYD Brasil soltou uma nota ontem afirmando que: “Sobre as informações do recall de alguns veículos elétricos Dolphin e Yuan Plus, a BYD Brasil esclarece que se trata de medida relacionada exclusivamente a carros que circulam na China. São produções diferentes dos veículos para exportações, o que torna o tema apenas do mercado interno chinês, sem relação alguma com os modelos em circulação no Brasil”.

Essa nota nos foi passada por Ricardo Ghigonetto, da Assessoria de Imprensa da BYD Brasil, dizendo que foi a única ação realizada no País, já que os modelos vendidos aqui, não são os mesmos do mercado chinês. Existem ainda as mudanças realizadas na “tropicalização”, especificações técnicas conforme legislações e demandas de cada mercado, que são estudadas antes do início das vendas, para dar tranquilidade aos clientes da BYD Brasil e das concessionárias da marca. (Fotos: BYD/Divulgação).

BYD Dolphin. BYD Yuan Plus.