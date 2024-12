BYD dobra meta em Camaçari para 20 mil postos de trabalho

Em uma visita técnica às obras da fábrica em Camaçari (BA), que será a maior fábrica da BYD fora da China, nesta segunda-feira, 02 de dezembro, a BYD, líder no Brasil e no mundo nas vendas em veículos 100% elétricos e híbridos, apresentou ao público presente, formado por autoridades, jornalistas e convidados, seu novo motor flex para os modelos super híbridos, que vão poder combinar a tecnologia da bateria elétrica com a eficiência do etanol. Na ocasião, a BYD anunciou também a contratação de 10 mil trabalhadores para a fábrica, entre janeiro e agosto de 2025, reforçando seu compromisso com o país e o desenvolvimento do mercado automotivo. Esse movimento está alinhado com o crescente interesse do mercado local por soluções mais sustentáveis e tecnologias inovadoras no setor. No total, a previsão agora é de o complexo gerar um total de 20 mil empregos diretos e indiretos.

A partir de janeiro, a BYD anunciará os detalhes de um programa de contratações que promete movimentar profissionais da Bahia e de outros estados. O cronograma prevê a abertura de 2 mil vagas em janeiro, 3 mil em maio e 5 mil em agosto. Os novos colaboradores serão integrados a diversas áreas da nova fábrica, reforçando o compromisso da empresa com a geração de empregos e o desenvolvimento econômico regional.

“Com a contratação de 10 mil trabalhadores, estamos não apenas impulsionando a economia local, mas também contribuindo para o desenvolvimento de uma cadeia de valor mais verde e eficiente. A BYD está transformando Camaçari no Vale do Silício da América Latina. Estamos construindo um grande centro de P&D, treinando engenheiros e técnicos locais para liderarem em inovação. E isso é apenas o começo”, afirma Stella Li, CEO Américas e Europa e vice-presidente executiva global da BYD.

Autoridades marcaram presença no evento, e o governador Jerônimo Rodrigues enfatizou a relevância do projeto: “Importante para a Bahia e para o Brasil ver o avanço na instalação do complexo fabril da BYD em Camaçari. Este projeto simboliza a atração de investimentos, geração de emprego e renda, avanço tecnológico e o desenvolvimento sustentável que trabalhamos diariamente para promover em nosso estado. Estamos fazendo acontecer essa revolução no presente, com o olhar voltado para o futuro, e os investimentos vão continuar ampliando nossa capacidade de gerar oportunidades para baianos e baianas”, destacou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

A BYD também celebrou outro marco importante em novembro, com um recorde de vendas no país, somando um total de 12.308 veículos. “Nossa meta é consolidar a BYD entre as três marcas que mais vendem no país nos próximos cinco anos. Esperamos um aumento contínuo nas vendas de modelos híbridos e elétricos, acompanhando o crescimento do mercado e a expansão de nossa infraestrutura no Brasil. Hoje a BYD já conta com mais de 150 concessionárias em todos os estados”, destaca Alexandre Baldy, vice-presidente Sênior da BYD no Brasil e head comercial e marketing da BYD Auto.

Motor-flex para super híbridos

A BYD anunciou também a chegada de um marco na mobilidade, com o desenvolvimento de um motor flex para seus modelos super híbridos. Essa tecnologia inovadora combina o etanol, um combustível verde amplamente produzido no Brasil, com a eletricidade, oferecendo uma solução sustentável e adaptada ao mercado local.

Além de aproveitar o potencial do etanol, o motor flex da BYD também melhora a eficiência do veículo, reduzindo a diferença de rendimento em relação à gasolina e garantindo um desempenho superior em diversas condições. O projeto contou com a colaboração de mais de 100 engenheiros chineses e brasileiros, reforçando a cooperação entre os dois países e o desenvolvimento de tecnologias que unem inovação e sustentabilidade.

Primeiro SUV híbrido plug-in flex nacional

O modelo pioneiro BYD Song Pro será um dos destaques do portfólio nacional, equipado com um motor 1.5 flex que combina gasolina e etanol. A tecnologia, baseada na plataforma DM-i, alia eficiência energética e desempenho superior, com preços competitivos em relação aos veículos tradicionais. O motor flex será fabricado em Camaçari.

“Estamos entusiasmados em produzir no Brasil o primeiro SUV híbrido plug-in flex, uma inovação que combina tecnologia de ponta e sustentabilidade. Com o início da produção em Camaçari, o complexo posiciona o Nordeste como um polo estratégico de inovação, sendo referência para a América Latina”, completa Alexandre Baldy. Outra novidade é que o BYD Dolphin Mini, carro 100% elétrico mais vendido do país, será o segundo modelo oficialmente a ser produzido na fábrica de Camaçari. Versátil, tecnológico e muito econômico, o modelo conquistou os brasileiros.

Evolução das obras

As obras da nova fábrica da BYD, que começaram oficialmente há menos de nove meses, estão em ritmo acelerado. A fase 1.1 do projeto engloba o galpão para a montagem dos carros no sistema SKD (Semi Knocked Down), a fábrica de inspeção final e as pistas de teste de velocidade e obstáculos. A conclusão desta fase está prevista para começar após o carnaval de 2025.

Em seguida, as obras vão se concentrar na fase 1.2, que contempla a produção completa de veículos elétricos e híbridos e terá 28 novas edificações e 2 pátios. A produção plena dos modelos deve começar ainda em 2025. Com esses avanços, a BYD reforça seu compromisso com a produção local e a expansão do mercado de veículos sustentáveis no Brasil.

A nova planta terá capacidade para produzir até 150 mil veículos por ano na primeira fase de operação e 300 mil unidades na segunda fase. O número de vagas também deu um salto de 10 para 20 mil postos de trabalhos diretos e indiretos.

A BYD é líder mundial na produção e venda de veículos eletrificados (100% elétricos e híbridos) e está na vanguarda da transição para uma mobilidade mais verde e sustentável. Greentech comprometida em desenvolver soluções que reduzam a dependência de combustíveis fósseis, a companhia oferece um ecossistema que abrange desde a geração de energia através de painéis solares, o armazenamento em baterias e o uso em carros híbridos e elétricos de alta performance e economia. Fundada em 1995, a BYD é uma empresa líder em tecnologia dedicada a impulsionar inovações para uma vida melhor. (Fotos: Thuane Maria/GOVBA/Divulgação).

Novo motor híbrido flex desenvolvido pela BYD.