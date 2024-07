BYD anuncia Alexandre Baldy como novo Vice-Presidente Sênior

A BYD, fabricante de veículos elétricos do mundo, tem o prazer de anunciar a nomeação de Alexandre Baldy como Vice-Presidente Sênior no Brasil, para todas as unidades de negócios, e Head Comercial e de Marketing para a BYD Auto, unidade focada em veículos eletrificados.

Alexandre Baldy atuava como Conselheiro Especial da empresa desde dezembro de 2022. Além de empresário, foi Deputado Federal por Goiás, Ministro das Cidades do Brasil e Secretário de Transportes de São Paulo.

Alexandre Baldy traz consigo uma ampla experiência e trajetória de liderança no setor público e privado. Com um histórico de conquistas notáveis, está preparado para guiar a BYD nesta nova fase de expansão no Brasil.

Como Vice-Presidente Sênior, Alexandre Baldy será responsável por conduzir a visão estratégica da empresa, fomentar iniciativas de inovação, impulsionar a marca em todas suas unidades de negócios e fortalecer as parcerias com clientes.

Seu compromisso com a excelência será fundamental para enfrentar os atuais desafios, explorar novas oportunidades de negócios e inspirar os colaboradores a continuarem a construir sonhos na BYD.

“Estou entusiasmado e muito honrado em assumir o papel de Vice-Presidente Sênior da BYD. É um momento emocionante de transformação e expansão da marca. Vamos trabalhar arduamente para levar aos brasileiros os melhores produtos e serviços”, disse Alexandre Baldy.

“Muito do que a BYD conquistou até aqui já tem a participação ativa de Alexandre Baldy. Tenho certeza de que sua nova posição vai ajudar a acelerar o nosso projeto de liderar a revolução rumo a uma mobilidade mais sustentável. Baldy agrega muito ao nosso time com sua experiência e conhecimento”, afirma Tyler Li, CEO da BYD no Brasil. (Foto: BYD/Divulgação).