BYD abre sua primeira concessionária no Caribe

A BYD celebra a sua chegada oficial ao Caribe, com a inauguração da sua primeira concessionária na região, localizada na República de Trinidad e Tobago. O evento atraiu um público com mais de 200 pessoas, incluindo proprietários de automóveis BYD, imprensa, influenciadores e políticos como, por exemplo, Fang Qiu, Embaixador da República Popular da China em Trinidad e Tobago, e Randall Mitchell, Ministro do Turismo, Cultura e Artes da República de Trinidad e Tobago.

A loja inaugural incorpora a filosofia de design concebida por Gensler, marcada por linhas elegantes e fluidas que conferem uma identidade estética única e distinta, alinhando-se com a visão de futuro da BYD. A conclusão desta concessionária, em um período de apenas quatro meses, estabelece uma nova referência para a rápida construção de lojas em toda a região caribenha. O espaço foi divido em áreas de negociação, uma boutique de exposição e o BYD Dream Bar, ambientes aconchegantes feitos sob medida para proporcionar uma experiência imersiva com a marca.

No evento, a BYD revelou sua linha de modelos para o mercado local, apresentando o BYD Yuan Plus, o BYD Dolphin e o BYD E6, com atenção especial para o modelo principal, o BYD Seal, cupê esportive premium que engloba um design dinâmico e elegante, inspirado nos oceanos. Os convidados puderam experimentar o karaokê embarcado nos veículos e os recursos do VTOL, que transforma os modelos em grandes power-banks para uso da energia da bateria em aparelhos e gadgets externos, como por exemplo cafeteiras, geladeiras, fogões elétricos e outros itens e eletrodomésticos.

A BYD introduziu diversos modelos de veículos eletrificados no Caribe, solidificando sua presença em vários países, incluindo Jamaica e República de Trinidad e Tobago. Olhando para o futuro, a greentech está empenhada em aprofundar a sua colaboração com os concessionários locais, alavancando tecnologias avançadas e mantendo rigorosos padrões de qualidade para apresentar uma linha de produtos de nova energia aos consumidores, acelerando a mudança para a mobilidade sustentável dentro da comunidade da ilha. (Fotos: BYD/Divulgação).