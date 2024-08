Brazil Classics Kia Show terá leilão com mais de 50 veículos

Já está confirmada mais uma edição do Grande Leilão de Carros Antigos de Araxá, no dia 6 de setembro, no Grande Hotel Termas de Araxá. O leilão é organizado pelo Circuito de Leilões, pioneiro neste segmento no Brasil, e faz parte da programação oficial do Brazil Classics Kia Show 2024 – XXV Encontro Nacional de Automóveis Antigos, que será realizado entre os dias 4 e 8 de setembro, em Araxá, Minas Gerais.

Essa é a 3ª edição do Grande Leilão de Carros Antigos de Araxá, a 61ª do Brasil, organizada pelo Circuito de Leilões. São mais de 50 veículos selecionados de várias marcas e modelos, como Porsche Carrera RS Dacon, Aston Martin DB7, Rolls Royce Park Ward, BMW M3 E46, entre outros. “Esse leilão em Araxá tem um formato mais sofisticado e selecionado de veículos, até mesmo por conta do local onde é realizado. Pede um evento diferenciado, com oportunidades únicas”, ressalta José Paulo Parra, diretor do Circuito de Leilões e um dos pioneiros em leilões de carros antigos no Brasil.

O leilão será realizado simultaneamente em duas modalidades, presencial e online. O leilão pela internet já está no ar e recebendo lances. Para participar, basta acessar a plataforma do leiloeiro oficial, Picelli Leilões (https://www.picellileiloes.com.br) e fazer o cadastro.

Todos os inscritos no Brazil Classics Kia Show já estão aptos a participar na modalidade presencial. Quem não estiver inscrito e quiser participar exclusivamente do leilão presencial, precisa fazer a inscrição e comprar o convite, que estará disponível na Secretaria do Leilão. Informações pelo telefone: (16) 99777-8030.

Em oito anos de eventos dessa modalidade pelo Brasil, o Circuito de Leilões já oficializou a venda de mais de 7.500 veículos. “São seis etapas no ano, passando por Águas de Lindóia (SP), São Roque (SP), duas vezes por Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF) e Araxá (MG)”, explica José Paulo Parra. “Mais dois leilões estão em negociação, dessa vez de coleções particulares”, finaliza.

Brazil Classics Kia Show

O Brazil Classics Kia Show é considerado internacionalmente como o melhor e mais charmoso encontro de carros antigos do país. A montagem da estrutura já começou e promete transformar o cenário do Parque do Barreiro entre os dias 4 e 8 de setembro.

O evento chega a sua 25ª edição em Araxá. Ao longo dos anos ficou conhecido mundialmente pelo rigor e o zelo na seleção das máquinas expostas e porque ganha ares de sofisticação em um cenário que reúne a arquitetura imponente do castelo do Grande Hotel do Barreiro e os jardins projetados por Burle Marx. Serão cinco dias com extensa programação que inclui ainda um desfile de carros antigos com premiação por categorias, uma feira de peças e atividades culturais.

O Encontro Nacional de Automóveis Antigos em Araxá – Brazil Classics Kia Show 2024 – é uma realização do Veteran Car – MG, com o patrocínio máster da Kia. As atividades culturais são realizadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. (Fotos: Brasil Classics Kia Show/Divulgação).