Bosque São Cristóvão recebe a 7ª edição do “Curitiba Custom Day” no fim de semana

Neste fim de semana (12 e 13), o Bosque São Cristóvão recebe a nova edição do Curitiba Custom Day, uma celebração voltada aos apaixonados pela cultura custom no segmento duas e quatro rodas. O evento, que está em sua 7ª edição, reúne uma ampla programação para toda a família, contando com gastronomia, exposição de carros e motocicletas customizadas, espaço kids, gincanas, concurso de pin-ups, flash tattoo, serviço de barbearia, exposição de viaturas da Polícia Rodoviária Federal, feira de peças, e apresentações musicais com mais de 10 bandas em dois palcos especiais.

Os ingressos para o Curitiba Custom Day podem ser adquiridos pelo Meu Ipay com valores a partir de R$ 15,00 (meia-entrada/por dia) ou R$ 25,00 (dois dias – 1.º lote).

Shows ao vivo em dois palcos

O Curitiba Custom Day conta com um extenso line-up, reunindo mais de 10 bandas de Curitiba, São Paulo e Brusque, que se apresentarão nos dois palcos montados especialmente para o evento.

Estão confirmadas, as bandas TNSHe For Kids, que traz o popular grupo curitibano em uma apresentação direcionada à interação com a criançada presente, promovendo um repertório repleto de clássicos do rock e sucessos do grupo AC/DC; o Creedence Cover Curitiba, trazendo hits do icônico grupo Creedence Clearwater Revival, como “Have You Ever Seen The Rain”, “Fortunate Sun”, “Bad Moon Rising”, “Proud Mary”, entre outros; Rogério Cordoni e Nick Araújo fazendo uma apresentação exclusiva com dois Elvis no palco, performando sucessos como “Jailhouse Rock”, “Suspicious Minds”, “Hound Doug” e “Blue Suede Shoes”; a Bastardos Country Rock, vindo diretamente de Brusque, trazendo o seu country southern rock para o evento; a Hillbilly Rawride, considerada precursora do Country Rock alternativo no Brasil, com canções autorais e versões de clássicos do rock; a banda StudBaker, de São Paulo, com setlist com sucessos dos anos 50/60 de cantores como Little Richard, Elvis Presley, Bill Haley, Buddy Holly, Chuck Berry, entre outros; e o trio de rock n’roll vintage Old Chevy, também de São Paulo. Também se apresentam as bandas Boogie n’ Blues, Sick Sick Sinners, Black Bear Ranch, Mr, Folks, Os Marditos (São Paulo), Four Strokes e João Cascaio.

Gastronomia para todos os gostos

Na gastronomia, há opções para todos os perfis de público, passando por costela fogo de chão, churrasco, hambúrguer, pastel, comida de buteco, pizza, espetinhos, sorvetes, churros e milk shakes variados.

Já entre as bebidas, a Way Beer preparou rótulos customizados para o evento, sendo a Way Negroni Ale, uma releitura criativa do clássico drink italiano, que traz o toque maltado e levemente caramelizado da cerveja Red Ale para harmonizar com os sabores intensos do Negroni; a Way Muscle Apa, uma versão do clássico Moscow Mule, em que a Saga, a American Pale Ale da Way Beer, adiciona um toque cítrico e lupulado à receita; a Way Wit Tônica, uma versão refrescante do clássico gin tônica, onde a leveza e as notas cítricas e condimentadas da Witbier complementam o sabor do gin e a tônica; e a Way Porter Baileys, releitura de um drink irlandês, em que o licor cremoso Baileys se une à Avelã Porter, uma cerveja com notas tostadas, de chocolate e avelã e a uma cachaça branca extremamente aromática. Também estarão disponíveis chopes artesanais e drinks tradicionais.

Mais informações sobre a 7ª edição do Curitiba Custom Day podem ser encontradas na rede social oficial do evento: Instagram | @curitibacustomday. A edição de 2024 tem patrocínio da Box 1093, Pro Tork, Super Pro, Way Beer e Armazém Garagem.

Confira o line-up completo:

12 de outubro (sábado):

Palco Garagem:

10 às 12 horas – Jam Garagem;

12 horas – Boogie n’ Blues;

14 horas – Studbaker;

16h30 – João Cascaio;

19 horas – Old Chevy.

Palco Custom:

13 horas – Bastardos Country Rock;

15 horas – TNShe For Kids;

18 horas – Sick Sick Sinners;

20 horas – B lack Bear Ranch.

13 de outubro (domingo):

Palco Garagem:

10 às 12 horas – Jam Garagem;

12 horas – Alabama Colts;

14 horas – Creedence Cover Curitiba;

16 horas – Concurso Pinup;

18 horas – Hillibilly Rawhide.

Palco Custom:

13 horas – Mr FOlks;

15 horas – Osmar.Ditos;

17 horas – Four Strokes;

19 horas – 2 Elvis (Rogério Cordoni e Nick Araújo).

Serviço:

7ª edição do Curitiba Custom Day:

Datas: 12 e 13 de outubro;

Horários: 10 às 22 horas (sábado) e 10 às 20 horas (domingo);

Local: Bosque São Cristóvão (R. Margarida Ângelo Zardo Miranda, 85 – Santa Felicidade);

Ingressos: a partir de R$15,00 pelo Meu Ipay;

Patrocínio: Box 1093, Pro Tork, Super Pro, Way Beer e Armazém Garagem;

Instagram: @curitibacustomday.

Veículos Hot Rod no Curitiba Custom Day – Foto: CPTRNG. Grupos de motociclistas – Foto: Wagner Machado. TNShe tributo ao ACDC formado apenas por mulheres – Foto: Vinicius Grosbelli. Banda Hillbilly Rawride – Foto: Reprodução Rede Social.