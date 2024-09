Bosch e Pirelli assinam acordo para desenvolvimento de pneus inteligentes

Pirelli e Bosch assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto. O objetivo é criar em parceria novas soluções baseadas em software e funções de condução, graças a sensores integrados nos pneus, também conhecidos como in-tyre sensors. Para os condutores, isto significa maior segurança, conforto e sustentabilidade, bem como uma melhor dinâmica de condução. A Bosch e a Pirelli compartilham a visão de trabalhar a longo prazo e têm a intenção de explorar juntas uma lógica aprimorada de computação de sinais de pneus como entrada potencial para controladores dinâmicos aprimorados de veículos.

O Pirelli Cyber Tire é o primeiro sistema do mundo baseado em pneus com sensores integrados, que coletam dados e os transmitem ao veículo para serem processados em tempo real. A Bosch já desenvolveu um aplicativo ESP especificamente adaptado aos pneus Pirelli, em um projeto conjunto inicial com a fabricante de hipercarros Pagani Automobili. A tecnologia “Pirelli Cyber Tyre” no Pagani Utopia Roadster transmite informações importantes sobre os pneus para a unidade de controle do ESP. Isso permite o uso ideal das propriedades individuais e do desempenho dos pneus, proporcionando maior segurança e condições de direção personalizadas.

Como fornecedora global de tecnologia e serviços, a Bosch contribui com sua expertise em nível de sistema hardware e software, para a cooperação de desenvolvimento. A Bosch também é líder em tecnologia de sensores MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) e desenvolve e fabrica sensores de pressão dos pneus usando o padrão “Bluetooth Low Energy” (BLE). Ao fundir essa expertise com as tecnologias de dispositivos in-tyre da Pirelli – hardware e software, algoritmos e modelagem de pneus – será possível coletar, processar e transmitir dados de pneus em tempo real, para fornecer parâmetros para o sistema de controle eletrônico do veículo, usando BLE com consumo de energia muito baixo. A Pirelli e a Bosch agora pretendem explorar a tecnologia MEMS da Bosch para aplicações em pneus. (Foto: Pirelli/Divulgação).