BMW X5 completa 25 anos com o prazer de dirigir em todos os tipos de estradas

Quando o BMW X5 apareceu pela primeira vez em 2000, redefiniu o segmento de veículos utilitários esportivos de luxo e enviou muitos concorrentes de volta às suas pranchetas. Este foi o primeiro BMW que não só trouxe os mais recentes avanços em engenharia, design, fabricação e tecnologia para consumidores em todo o mundo, mas também introduziu o conceito de um SAV (Veículo de Atividade Esportiva), que mais tarde seria expandido para incluir mais membros do Família SAV, com BMW X1, BMW X3 e BMW X7.

O conceito BMW SAV também foi posteriormente adotado pela BMW M para oferecer veículos desempenho extraordinário dos modelos M. O bem-sucedido conceito SAV também teve sucesso em outras áreas, seja no automobilismo em competições como o Paris Dakar Rally, e ainda com o espetacular conceito BMW X5 Le Mans que utilizava o motor V12 de 700 cv muito semelhante ao utilizado nas variantes de rua e de competição do McLaren F1 e o mesmo motor do BMW V12 LMR.

Primeira geração do BMW X5 (E53) foi apresentada em 1999

O Salão Internacional do Automóvel de Detroit em 1999 foi o palco onde o revolucionário BMW X5 foi apresentado pela primeira vez. A experiência adquirida desde 1985, quando a BMW apresentou o seu primeiro veículo com tração integral, foi aproveitada para ampliar a gama de modelos e oferecer uma alternativa à tração traseira. Em condições normais, o sistema de tração integral da BMW privilegiou o eixo traseiro, enviando 63% da potência para as rodas traseiras e 37% para as dianteiras.

O design de Frank Stephenson conseguiu combinar magistralmente a identidade desportiva e elegante de um BMW com as características mais altas e musculosas que cativaram os clientes da BMW e atraíram novos clientes para a marca. O BMW X5 E53 também foi o primeiro veículo de grande volume montado na fábrica do BMW Group em Spartanburg, Carolina do Sul, nos Estados Unidos, integrando muitos componentes de fornecedores regionais com fábricas no México e nos Estados Unidos.

O sucesso da primeira geração superou em muito as expectativas e rapidamente se tornou um modelo de sucesso global. A primeira geração oferecia variantes com motores a gasolina e diesel. O BMW X5 4.6is logo recebeu uma variante com motor V8 de maior potência, acompanhada de melhorias na suspensão, freios e equipamentos.

Com a atualização do modelo em 2004, o sistema inteligente de tração integral BMW xDrive, que estreou pouco antes no BMW X3, foi incluído pela primeira vez no BMW X5. O sistema BMW xDrive vai além de situações de perda de tração em estradas ruins e em baixas velocidades, pois é capaz de modificar a distribuição de força entre os eixos em frações de segundo, de forma a compensar rapidamente situações para melhorar o comportamento dinâmico em velocidades médias e altas.

Segunda geração do BMW X5 (E70) – O grande sucesso da BMW

A segunda geração do X5 trouxe como novidades uma nova geração de motores BMW TwinPower Turbo em configurações de seis cilindros em linha e V8. Oferecidos junto com transmissão automática de oito marchas para melhorar a eficiência e desempenho do modelo. Foi também na segunda geração que estreou o sistema de entretenimento BMW iDrive e a primeira versão legítima M.

O BMW X5 M contava com reforços estruturais na carroceria, suspensão e direção desenvolvidos pela BMW M e diferencial traseiro com sistema DPC (Dynamic Performance Control) capaz não somente de bloquear o diferencial, mas de variar a quantidade de força que poderia mandar para cada roda, ajudando a melhorar a agilidade e saída de curva do modelo.

Terceira geração do BMW X5 (F15)

Quinze anos após a estreia do primeiro X5, o X5 F15 foi oferecido pela primeira vez uma variante híbrida plug-in, o BMW X5 xDrive40e, que em 2015, já oferecia autonomia puramente elétrica de até 31 quilômetros, aumentando significativamente sua eficiência em percursos urbanos. A versão M da terceira geração estreou uma transmissão M Steptronic de 8 velocidades com o objetivo de melhorar a eficiência de consumo de combustível e também o uso esportivo, permitindo a função de controle de largada para permitir arrancadas impressionantes.

O atual X5, a quarta geração (G05)

Lançada em 2018, a quarta geração do BMW X5 veio acompanhada de inovações em todas as frentes, acompanhadas de um design fiel às origens da linha BMW e do V8, além da disponibilidade de variantes híbridas plug-in que permitem puramente percursos elétricos de até 110 quilômetros no ciclo WLTP. Recentemente, o motor 3.0 de seis cilindros do BMW X5 foi o grande vencedor da categoria que premia os melhores motores acima de 2.0, no Carro do Ano 2024, premiação promovida pela Revista Auto Esporte.

Na última atualização do modelo, o BMW X5 (G05) foi atualizado com o sistema BMW iDrive 8, que utiliza o BMW Curved Display como meio de informação, treinamento e funções de conectividade. Também incluída nesta atualização de modelo está a opção BMW Digital Key Plus, que permite aos clientes desbloquear e trancar seus veículos por meio da tecnologia UWB de banda ultralarga por meio de um smartphone. O conceito BMW iX5, que tem como base o BMW X5 (G05), levanta a possibilidade de utilizar o hidrogênio, armazenado como gás dentro dos tanques do veículo, para alimentar células de combustível. A energia elétrica produzida pelas células a combustível é utilizada para alimentar o motor elétrico que impulsiona o veículo.

O futuro do X5

O compromisso da BMW com a sustentabilidade estende-se também ao futuro do BMW X5, a abertura de tecnologias permitirá aos clientes ter acesso à tecnologia que melhor se adapta às suas necessidades e às condições de cada mercado. O veículo que definiu os SAVs ou veículos de atividade esportiva continuará a trazer sorrisos aos motoristas nas estradas do mundo.