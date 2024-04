BMW tem condições especiais de vários modelos em abril

O mês de abril chegou trazendo opções de aquisição vantajosas e flexíveis para aqueles que almejam ter um BMW novo na garagem. O destaque fica por conta do BMW iX1 xDrive30 M Sport, oferecido com taxa 0% ao mês com 60% de entrada e saldo em 24 meses. O modelo conta, ainda, com o Wallbox e Flex Charger e vêm com o programa BMW Service Inclusive (BSI) de forma gratuita por quatro anos, sem restrição de quilometragem. O BSI é um serviço abrangente que proporciona manutenção para veículos BMW, com suporte em concessionárias autorizadas ao redor do mundo, sem custo adicional para os serviços contemplados.

E as ofertas não param por aí. Além do modelo anunciado acima, o destaque para abril também fica por conta do BMW 320i M Sport, que é oferecido com taxa de 0,49% ao mês e taxa de 0% ao mês para as versões GP e Sport GP com entrada a partir de 60% com saldo em 24 meses para ambas as versões. Para os clientes que preferem uma parcela e entrada reduzidas, para as versões GP e Sport GP é também disponibilizado financiamento no plano Sign & Go através da BMW Serviços Financeiros, com parcelas a partir de R$ 2.399 mais entrada e parcela final.

O desejado BMW X3 XDrive30e é oferecido com taxa de 0,99% ao mês com saldo em 24 meses, entrada a partir de 60%. O modelo é equipado com m avançado sistema híbrido plug-in, combinando eficientemente um motor a combustão interna e elétrico para reduzir emissões e aumentar a eficiência. Além da autonomia, o modelo conta com recursos avançados de assistência ao condutor para uma condução mais segura, complementado por um design premium, acabamentos de alta qualidade e opções de personalização para atender às preferências individuais dos clientes.

Para os que desejam adquirir o BMW Premium Selection (BPS), programa oficial de veículos seminovos da marca BMW que oferece aos clientes a garantia de fábrica por dois anos, sem limite de quilometragem, bem como assistência 24 horas em todo o território nacional, a oferta atual é de taxa de 0% ao mês, aplicável para os veículos elétricos, e 0,49% ao mês, para os demais modelos, com saldo em 24 meses e entrada a partir de 60% (válido também para os veículos eletrificados).

BMW Serviços Financeiros

A BMW Serviços Financeiros é a empresa de financiamentos, seguros e consórcio do BMW Group. Com um portfólio de produtos e serviços inovadores, a BMW Serviços Financeiros oferece soluções personalizadas e competitivas, desenvolvidas para atender com eficiência e exclusividade os clientes das marcas do BMW Group.