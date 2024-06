BMW oferece condições exclusivas para toda a sua linha de veículos

O mês de junho traz novas oportunidades para você adquirir o BMW dos seus sonhos, com condições vantajosas e flexíveis ofertadas em parceria com a BMW Serviços Financeiros. O foco para o mês de junho está nos veículos elétricos, com campanhas especiais, além de ofertas atrativas para praticamente toda a linha.

No segmento de veículos elétricos, o BMW iX é o destaque, onde todas as versões podem ser adquiridas por meio do Sign & Go (ideal para quem deseja adquirir o seu BMW com flexibilidade, sem se descapitalizar e tem a intenção de trocar de veículo ao término do contrato) com taxa de 0% ao mês, entrada de 40%, 24 parcelas mensais fixas mais parcela final ou opção de financiamento com taxa de 0% ao mês, financiamento em 36 meses e entrada a partir de 50%. Como exemplo para a versão xDrive40 no plano Sign & Go, o veículo tem preço sugerido de R$ 699.950,00 à vista ou entrada de R$ 279.980,00, mais 24 parcelas mensais e reduzidas a partir de R$ 3.565,43, mais parcela final no 24º mês de R$ 349.975,00. Todas as versões do BMW iX acompanham o Wallbox e FlexCharger, com o objetivo de propiciar conveniência aos clientes da marca no carregamento doméstico.

Destaque também para o BMW iX1 eDrive20 X-Line, com preço a partir de R$ 359.950. O modelo conta com um motor de 204 cv, bateria de alta tensão com capacidade de 64,7 kWh e um alcance de até 332 quilômetros e pode ser adquirido com o BMW Service Inclusive (Plano de Manutenção) por quatro anos, sem restrição de quilometragem, garantindo manutenção gratuita em concessionárias autorizadas, além de Wallbox e FlexCharger gratuitos.

Face ao grande sucesso da campanha, a BMW prorrogou a condição especial para todas as versões do icônico BMW 320 para o mês de junho. Destacamos a versão M Sport, que pode ser adquirida com taxa de 0% ao mês, financiamento em 24 meses e entrada a partir de 60%. Este sedã combina performance esportiva com elegância, sendo uma excelente opção para quem deseja um veículo BMW com condições atraentes.

Para os entusiastas da tecnologia híbrida, a BMW oferece o X3 xDrive30e X-Line e X3 xDrive30e M Sport, ambos equipados com um avançado sistema híbrido plug-in. Os modelos podem ser adquiridos com taxa de 0,99% ao mês, financiamento em 24 meses e entrada a partir de 60%.

Para os que desejam adentrar na marca através de um veículo seminovo e com a chancela do BMW Premium Selection (BPS), o melhor programa oficial de veículos seminovos do Brasil, que oferece garantia sem limite de quilometragem e assistência 24 horas em todo o território nacional. Além da segurança de adquirir um veículo seminovo com a garantia BMW, temos ótimas condições comerciais. Para os veículos elétricos seminovos BMW, os clientes contam com quatro anos de garantia de fábrica e taxa de 0% ao mês. Para as demais propulsões, a garantia é de dois anos e a taxa é de 0,49% ao mês. As condições de financiamento são em 24 meses e pedem entrada a partir de 60%. (Foto: BMW/Divulgação).