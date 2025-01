BMW Motorrad teve seu maior resultado de vendas em 2024

Após vender 210.408 motos em 2024, a BMW Motorrad alcançou o maior resultado de vendas na história da empresa. A Alemanha continua sendo o maior mercado e representa uma parcela significativa do recorde de vendas da BMW Motorrad, com as regiões da Europa, EUA, Ásia e América Latina.

Os principais argumentos para o desempenho bem-sucedido em 2024 foram o portfólio de produtos convincente, com ofertas bem-sucedidas e formativas para cada segmento, bem como a introdução no mercado de novos modelos muito procurados, como a poderosa BMW M 1000 XR e S 1000 XR, os novos modelos GS da classe média BMW F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure, os modelos Heritage casuais BMW R 12 e R 12 NineT e, liderando o caminho, os ícones de turismo de aventura BMW R 1300 GS e GS Adventure com o lendário motor Boxer da BMW.

Markus Flasch, head da BMW Motorrad, declarou: “Gostaria de estender meus mais sinceros agradecimentos aos nossos clientes e à comunidade ao redor do mundo pela enorme confiança que depositaram em nós mais uma vez em 2024. Com o maior resultado de vendas na história da empresa, a BMW Motorrad reivindica notavelmente o 1º lugar no segmento global de motocicletas premium. Nossa liderança de mercado em vários segmentos e mercados é baseada em nossa reivindicação de liderança em inovação, em nossa oferta de produtos altamente atrativa e no foco estratégico consistente na força da marca. Com base nesses fatores de sucesso, a BMW Motorrad está bem-posicionada para o futuro, e por isso encaro o ano de 2025 com uma perspectiva muito positiva”.

Fortes vendas em toda a Europa

Após 118.727 motocicletas vendidas, a Europa afirma ser, de longe, a região de vendas mais forte para a BMW Motorrad. O maior mercado individual europeu, com um aumento impressionante de mais de 8% em relação ao ano anterior, continua sendo a Alemanha, com 26.177 unidades, seguida pela França (20.693 unidades), Itália (16.617 unidades) e Espanha (13.009 unidades). Contribuindo para o desempenho excepcional em toda a Europa, está a Europa Central, com 11.411 veículos, resultando em um aumento extraordinário de mais de 12% em relação ao ano anterior.

EUA, Brasil, China e Índia com participação significativa no sucesso

Em outras regiões, diversos mercados relevantes para a BMW Motorrad conseguiram encerrar 2024 com desempenhos de vendas elevados. Os Estados Unidos (17.272 unidades), Brasil (15.267 unidades) um crescimento de 8,2% em relação ao ano passado, China (13.872 unidades) e Índia (8.301 unidades) contribuíram significativamente para o recorde de vendas da BMW Motorrad.

BMW R 1300 GS e R 1250 GS Adventure no topo

Os modelos boxer BMW R 1300 GS e R 1250 GS Adventure tiveram um desempenho notável, com a bem-sucedida introdução da BMW R 1300 GS Adventure. Mais de 68.000 clientes em todo o mundo optaram por esses três ícones da linha GS, bem como pela BMW R 1250 GS.

Modelos esportivos de quatro cilindros com dinâmica inabalável

A paixão por desempenho e dinâmica de condução também impulsionou o desenvolvimento positivo de vendas dos modelos esportivos de quatro cilindros da BMW Motorrad. A BMW S 1000 RR manteve sua posição de destaque e liderança de mercado no segmento superesportivo, com 11.610 unidades vendidas. No total, 27.147 modelos com motores de alto desempenho de quatro cilindros foram vendidos globalmente, incluindo os três modelos M altamente bem-sucedidos da BMW Motorrad.

Desempenho de alto nível na classe média e no segmento de até 500 cc

Com um total de 40.890 unidades vendidas, a renovada série F, com os modelos BMW F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure, F 900 R e F 900 XR, contribuiu significativamente para o recorde de vendas da BMW Motorrad. Outros fatores de sucesso foram os versáteis modelos da BMW Motorrad no segmento abaixo de 500 cc. Até o final do ano, foram vendidas 22.339 unidades dos modelos BMW G 310 GS, G 310 R e G 310 RR.

Desempenho sólido das ofertas de Mobilidade Urbana da BMW Motorrad

O segmento de Mobilidade Urbana da BMW Motorrad, incluindo os modelos BMW C 400 GT, C 400 X, bem como os dois modelos totalmente elétricos BMW CE 04 e CE 02, teve um desempenho impressionante em 2024, com um volume de vendas superior a 20.000 unidades.

Perspectiva otimista para 2025

Stephan Reiff, head de vendas e marca, declarou: “Nosso recorde de vendas em 2024 é uma prova definitiva do forte alcance global da BMW Motorrad e de nosso atraente portfólio de produtos. Na BMW Motorrad, não mediremos esforços para expandir nossa posição de liderança no segmento premium global de motocicletas, com inúmeros novos e inovadores modelos e produtos para nossos clientes em 2025. Mais uma vez, este ano, nossos clientes e fãs podem esperar por diversas estreias mundiais, destaques, eventos e ofertas emocionais voltadas para motocicletas”. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).