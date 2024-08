BMW Motorrad ConnectedRide Navigator chega ao Brasil

Sempre em busca de tornar a experiência de seus clientes ainda melhor, a BMW Motorrad Brasil apresenta o novo ConnectedRide Navigator. O novo sistema funciona conectado ao aplicativo BMW Motorrad e exibe informações de navegação e multimídia diretamente em uma tela extra no painel da moto. Na prática, se assemelha com uma central multimídia, encontrada nos veículos do BMW Group. O acessório pode ser adquirido nas concessionárias da marca a partir de agosto, com preço público de lançamento sugerido de: R$ 6.035,98.

Operada diretamente pelo multicontrolller, no punho esquerdo, e integralmente conectado ao smartphone, o BMW Motorrad ConnectedRide Navigator define novos padrões. A tela é sensível ao toque (touchscreen), tem 5,5 polegadas e com iluminação otimizada, o que garante ótima visibilidade mesmo sob luz solar direta.

O BMW Motorrad ConnectedRide Navigator é perfeitamente integrado com a motocicleta e todo o mundo de experiência da BMW Motorrad. O design gráfico e a interação do usuário harmonizam-se impecavelmente e permitem integração entre o painel TFT e o dispositivo de navegação. Os displays também são coordenados entre si em relação à intensidade da luz, reflexão e revestimento antirreflexo. O Navigator é carregado diretamente por meio do suporte da motocicleta, mas também pode ser alimentado usando o cabo USB-C incluído com corrente de carga de até 2,4A.

O novo BMW Motorrad ConnectedRide Navigator foi desenvolvido para ser independente e as atualizações podem ser entregues diretamente pelos sistemas BMW Motorrad. Semelhante a um smartphone, as atualizações de funções e mapas são indicadas ativamente. As atualizações são instaladas diretamente no BMW Motorrad ConnectedRide Navigator, precisando apenas de uma conexão de dados.

Para atualizações de trânsito em tempo real, o navegador pode ficar online por meio de uma conexão WiFi, ou por meio do cartão SIM instalado pelo cliente. Assim, o piloto é mantido atualizado até mesmo durante a viagem.

O BMW Motorrad ConnectedRide Navigator faz parte do MyBMW Cloud, via aplicativo BMW Motorrad Connected. Assim, o usuário pode fazer login no navegador com a sua conta e sincronizar suas rotas planejadas, as rotas que ele percorreu e muito mais, conectando assim o dispositivo ao BMW Cloud. Dessa forma, o usuário pode planejar uma rota individual em outros dispositivos (aplicativo BMW, PCs, etc), que fica imediatamente disponível em qualquer dispositivo conectado. Rotas criadas em outros portais de planejamento também podem ser importadas e utilizadas no navegador.

O hardware e o software do novo BMW Motorrad ConnectedRide Navigator são compatíveis com todas as motocicletas BMW construídas a partir de 2014, desde que tenham um multicontroller e se a preparação para dispositivos de navegação já estiver instalada ou tiver sido adquirida como parte dos Acessórios Originais BMW Motorrad.

Além disso, todas as funções do smartphone e, em particular, aplicativos de mídia, como Spotify e funções de telefone, podem ser operados e coordenados centralmente por meio do novo BMW Motorrad ConnectedRide Navigator. Todos os outros dispositivos finais, como os capacetes com intercomunicador, também podem ser conectados ao Navigator via Bluetooth e controlados adequadamente. Os contatos pessoais armazenados no smartphone podem ser usados ​​diretamente no navegador para funções de telefone e roteamento. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).