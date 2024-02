BMW Motorrad apresenta a BMW R 18 One Eight “C”

O visionário das motocicletas personalizadas, Paul Yaffe, superou as expectativas mais uma vez com o lançamento de sua mais recente obra-prima, uma personalização única da BMW R 18, batizada de One Eight “C”. Combinando a estética clássica da hot rod com a essência distintiva da BMW, este projeto é uma prova da excelência de Yaffe como designer. Para esse resultado, ele encomendou uma roda dianteira de 26” x 5,5”, cortada de um bloco sólido de alumínio, segurando um pneu dianteiro feito à mão com 180 mm de largura. O quadro teve de ser alongado e inclinado para acomodar a nova roda dianteira, enquanto estruturas especiais de suporte do garfo dianteiro precisaram ser projetadas para corrigir a medida da trilha e otimizar o manuseio. O paralama dianteiro de aço foi feito do zero. A carenagem original da R 18 foi cortada em vários pedaços e reestruturada para corrigir a posição do farol e fluir para a nova roda dianteira. Para cobrir o espaço entre a carenagem e o tanque de combustível, foi desenvolvido um defletor frontal exclusivo, que esconde estrategicamente o radiador. Veja o resultado na imagem.