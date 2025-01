BMW M GmbH continua no caminho do sucesso

A trajetória recordista da BMW M GmbH continua: no ano de 2024, a fabricante de carros esportivos da BMW alcançou um novo recorde histórico de vendas pelo 13º ano consecutivo. Com 206.582 veículos vendidos, a BMW M GmbH superou novamente o marco anterior, após ter ultrapassado, pela primeira vez na história da empresa, a marca de 200.000 veículos vendidos no ano anterior. As impressionantes capacidades de desempenho dos veículos de alta e altíssima performance refletem-se na crescente demanda em diferentes classes de modelos, tipos de motorização e regiões.

O modelo totalmente elétrico BMW i4 M50 foi o mais vendido pelo terceiro ano consecutivo. Ele transfere a típica combinação M de agilidade, dinâmica e precisão para o mundo da eletromobilidade. Com motores elétricos no eixo dianteiro e traseiro, que juntos geram uma potência máxima de 400 kW/544 cv, o Gran Coupé proporciona uma experiência de condução fascinante. Veículos com outros sistemas de motorização também registraram aumentos de vendas.

“A alta demanda por modelos tanto a combustão quanto elétrica mostra que nossa estratégia tecnológica neutra também está rendendo frutos no segmento de performance e alto desempenho, impulsionando-nos a resultados recordes”, afirma Sylvia Neubauer, Head de Cliente, Marca e Vendas da BMW M GmbH. “Quem procura uma experiência de condução esportiva sempre a encontrará na BMW M – em qualquer categoria de veículo e variante de motorização”.

A constante procura por veículos com desempenho de condução excepcional também é evidenciada pela crescente participação dos modelos BMW M no sucesso geral do BMW Group. Em 2024, quase um em cada dez veículos vendidos era um modelo M (9,4% de participação). Este também é um novo recorde histórico.

Modelos de alto desempenho impulsionam o crescimento

Os maiores motores de crescimento no ano de 2024 foram os modelos de alto desempenho, que combinam o poder indomado das pistas de corrida com capacidade irrestrita para uso nas ruas. Após as atualizações dos modelos BMW M2, BMW M3 e BMW M4, além das novas edições do BMW M5 e BMW M5 Touring, o segmento brilhou com desempenhos impressionantes. O BMW M2 obteve um aumento de 64%, tornando-se o líder em crescimento. Com proporções robustas e características de design marcantes, o modelo reflete claramente seu potencial de desempenho, evidenciado pelo motor otimizado M TwinPower Turbo de seis cilindros em linha, com 353 kW/480 cv. O M3 Touring registrou um crescimento de 57%.

O segmento de alto desempenho também está conquistando cada vez mais clientes com modelos eletrificados. O BMW XM, primeiro modelo eletrificado de alta performance, registrou um aumento de vendas de 16%. Ele combina tecnologia de propulsão inovadora com um conceito de veículo espetacular. O sistema M HYBRID especialmente desenvolvido para o modelo mobiliza uma potência máxima de até 550 kW/748 cv no modelo topo de linha BMW XM Label. Design ousado e desempenho fascinante criam máxima exclusividade, tornando o BMW XM um modelo completamente novo no segmento de luxo.

No geral, os modelos de alto desempenho encerraram o ano de 2024 com 66.805 unidades vendidas e um aumento de 8%. “Mais clientes do que nunca em todo o mundo estão entusiasmados com a típica combinação BMW M de design expressivo com amplas opções de personalização, desempenho dinâmico de condução e perfeição na fabricação”, afirma Neubauer. “A M desperta emoções: todos os nossos modelos possuem genes do automobilismo e representam prazer ao dirigir no mais alto nível”.

Liderança internacional dos modelos M continua a crescer

Tanto no segmento de performance quanto no de alta exclusividade, a BMW M GmbH lidera a concorrência internacional, aumentando ainda mais sua vantagem no ano fiscal de 2024. Assim, a BMW M mantém-se no topo com uma ampla margem em relação aos principais concorrentes. Nos EUA, Reino Unido e Alemanha, a BMW M é líder de mercado entre os fabricantes de carros esportivos. “Nos três maiores mercados, somos número um com uma liderança clara”, diz Franciscus van Meel, Presidente do Conselho de Administração da BMW M GmbH. “Essa confiança nos motiva a oferecer outro desempenho sólido em 2025, apesar do ambiente econômico altamente desafiador”.

Foco na expansão da diversidade de modelos

A BMW M GmbH continuará ampliando a diversidade de modelos em 2025, com várias edições especiais e inovações para motores a combustão, híbridos plug-in e elétricos. Além disso, o desenvolvimento do novo BMW M3 totalmente elétrico está em andamento. “Nossa oferta abrange toda a gama de modelos BMW e inclui variantes de performance e alto desempenho com motorização elétrica, parcialmente elétrica e a combustão”, afirma van Meel. “Continuaremos perseguindo e desenvolvendo essa estratégia de sucesso”.

BMW M Motorsport: emoções, sucesso e vendas expressivas

Outro foco está no automobilismo. Em 2024, o retorno ao Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC) rendeu, entre outros resultados, um pódio na classe GT3 nas lendárias 24 Horas de Le Mans. O BMW M Hybrid V8 Art Car, criado pela artista Julie Mehretu, também chamou atenção entre os mais de 300.000 espectadores presentes e na mídia esportiva e cultural mundial. Na última temporada, os três atuais veículos de corrida da BMW M Motorsport – BMW M Hybrid V8, BMW M4 GT3 e BMW M4 GT4 – juntos celebraram 215 vitórias, participaram de mais de 1.000 corridas e percorreram mais de um milhão de quilômetros. Em 2025, o foco estará no sucesso do BMW M Hybrid V8 no FIA WEC e na série IMSA da América do Norte. Já no automobilismo de clientes, as versões EVO do BMW M4 GT3 e do BMW M4 GT4 entram em suas temporadas de estreia. Ambos os veículos estão vendendo muito bem, demonstrando a extraordinária popularidade dos produtos BMW M Motorsport entre os clientes em todo o mundo. (Fotos: BMW/Divulgação).

