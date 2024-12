BMW inicia produção do X5 na América do Sul

O BMW X5 chega para inaugurar um novo capítulo na história do BMW Group Brasil e da indústria automotiva brasileira. Na sexta-feira, 29 de novembro, a planta Araquari, em Santa Catarina, iniciou oficialmente a produção do novo BMW X5, o primeiro híbrido plug-in fabricado na América do Sul. Por isso, o BMW Group Brasil acaba de ser reconhecido com o título de “Inovação do Ano”, na 58ª edição do Prêmio Carro do Ano 2025, promovido pela revista Autoesporte, uma das premiações mais tradicionais da indústria automotiva no Brasil.

“A produção local de um modelo eletrificado no Brasil é o início de uma nova era para o BMW Group. O BMW X5 é o modelo em série mais sofisticado, tecnológico e potente já produzido na América do Sul. Isso é motivo de grande orgulho para todos os colaboradores da planta Araquari”, afirma Otavio Rodacoswiski, diretor geral da Planta Araquari do BMW Group Brasil, no ano em que a fábrica está celebrando 10 anos e mais de 100 mil unidades produzidas.

“A planta Araquari é a maior fábrica de carros premium da América do Sul. Para iniciarmos a produção de um modelo eletrificado, nossos times foram treinados para trabalhar com equipamentos específicos para alta voltagem, inclusive em sinergia com outras fábricas do BMW Group no mundo. Reforçamos assim a nossa liderança no setor premium e fortalecemos o nosso compromisso com a inovação e o pioneirismo no Brasil”, afirma Rodacoswiski.

No BMW Group, a produção segue a demanda do mercado. “Nossa decisão de produzir o X5 híbrido plug-in em Araquari foi incentivada pelo forte desempenho dos modelos eletrificados em nosso portfólio no mercado brasileiro. Em 2024, um em cada quatro BMWs vendidos no país é totalmente elétrico ou híbrido plug-in. E o novo X5 PHEV produzido localmente ajudará a aumentar essa participação”, afirma Maru Escobedo, Presidente e CEO do BMW Group Brasil.

Em outubro, o BMW Group anunciou o aporte de R$ 1,1 bilhão entre 2025 e 2028 no Brasil, para produzir novos modelos e desenvolver tecnologias globais a partir do escritório de Engenharia local. “Com o início de produção do primeiro híbrido plug-in no Brasil e um aporte de R$ 1,1 bilhão nos próximos anos, reforçamos o nosso compromisso com o Brasil e com o desenvolvimento da indústria brasileira”, afirma Escobedo.

O BMW Group é a empresa de mobilidade premium mais bem-sucedida no Brasil nos últimos 10 anos, quando a Planta Araquari, no estado de Santa Catarina, foi inaugurada. A planta Araquari produz também os modelos BMW Série 3 e BMW X1, líderes de vendas em seus segmentos no Brasil, que garantem à marca a liderança no segmento premium pelo sexto ano consecutivo.

BMW X5, o estado-da-arte em híbridos plug-in

Com visual que mescla robustez e elegância, o BMW X5 tem faróis afilados e a grade em forma de duplo rim marcando a aparência dianteira. Além disso, o modelo é equipado com o BMW Iconic Glow, uma iluminação ao redor da grade que confere ao modelo um visual ainda mais moderno. Na traseira, as lanternas têm contornos e formatos de iluminação que dão ao modelo um visual imponente em ambientes noturnos. Por dentro, o modelo é equipado com o BMW Curved Display, composto por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia. O sistema se tornou marca registrada nos modelos da BMW e torna a condução muito mais agradável e reduzem significativamente o número de botões em favor do controle digital para inúmeras funções.

Debaixo do capô, o BMW X5 híbrido plug-in usa o que há de mais moderno do BMW Group desta tecnologia. O modelo é equipado com um motor a gasolina de seis cilindros em linha de 313 cv e um motor elétrico de 197cv, que juntos desenvolvem 489 cv de potência e 700 Nm de torque combinados. Integrado na transmissão Steptronic Sport de oito marchas, o motor elétrico utiliza um novo sistema pré-engrenagem para melhorar a entrega de torque e contribuir para um desempenho ainda mais esportivo para o modelo. O BMW X5 xDrive50e acelera de 0 a 100km/h em apenas 4,8 segundos.

A quantidade de energia utilizável que pode ser armazenada pela bateria de alta tensão é de 25,7 kWh, o que confere ao X5 um alcance em modo 100% elétrico até 79 km, de acordo com o ciclo PBEV. Dois carregadores de alta potência acompanham o carro, um carregador Flex Charger portátil de até 11 kW e uma BMW Wallbox de até 22 kW garantem a recarga em casa e em viagens.

Ciclo de vida de baterias de veículos eletrificados

O BMW Group Brasil foi pioneiro ao comercializar o primeiro carro 100% elétrico no Brasil, o BMW i3 lançado em 2014. O pioneirismo continuou em 2022, ao firmar uma parceria com Tupy e Senai Paraná em um projeto de reciclagem de baterias por hidrometalurgia, processo mais sustentável que a tradicional pirometalurgia, mais utilizada atualmente. A tecnologia envolve menos emissões de gases de efeito estufa e menor necessidade de extração de minerais pelos meios tradicionais de mineração. o projeto abre uma nova rota para uso de minerais reciclados na fabricação de baterias novas, o que contribui para a redução da dependência da matéria-prima mineral primária.

Já a parceria com WEG e Energy Source resultou, também em 2022, no desenvolvimento de uma estação de recarga de carros eletrificados utilizando baterias usadas do BMW i3 e painéis solares. O algoritmo da Energy Source seleciona os módulos de baterias usadas aptos para o processo de reuso “Second Life”, prolongando sua vida útil em até dez anos. O gerenciador de energias WEG conectou os painéis solares e a rede elétrica ao banco de baterias, possibilitando a disponibilidade de abastecimento contínuo e o retorno do excedente energético à rede.

Sustentabilidade

A fábrica em Araquari é exemplo da sustentabilidade tão incentivada pelo BMW Group. Além de manter um constante monitoramento da flora e fauna que rodeiam o terreno onde a fábrica se localiza, há diversos projetos de redução de energia, água e de emissão de resíduos para descarte.

Um exemplo disso são as iniciativas para o aumento de uso de energias renováveis, como a solar. Hoje, a fábrica possui 1902 painéis solares, cobrindo uma área de 9.940 m², com capacidade de geração de energia de 923 kWp, o que represente mais de 1000MWh ao ano. O equivalente a cerca de 650 unidades produzidas exclusivamente com energia solar.

A planta também conta com o certificado I-REC já que a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração de energia eólica no Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso (BA).

Além disso, dois projetos criados na planta Araquari, o Upcycle Element e o Seal the Deal são reconhecidos por prêmios internos e externos como o Fritz Müller concedido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o Prêmio Fritz Müller é o principal reconhecimento ambiental do estado de Santa Catarina.

Há também a Unidade de Combate a Incêndio Elétrica (UCI Elétrica), desenvolvida especialmente para a planta catarinense e o primeiro modelo com essa configuração fabricado no Brasil.

Planta Araquari, a maior fábrica de carros premium da América do Sul

Há um ano, o BMW Group anunciou um aumento de 10% na produção da planta Araquari a partir de 2024, visando alcançar uma produção anual de 11.000 unidades. Além disso, a mão de obra está crescendo constantemente e sendo treinada para produzir veículos eletrificados. A Planta Araquari produz atualmente o BMW Série 3, BMW X1, BMW X4 e agora o BMW X5. Com uma área total de 1,5 milhão de m², incluindo 112.893 m² de edifícios, conta com atividades de montagem, carroceria e soldagem, sistemas de pintura e logística, além de prédios administrativos e auxiliares. A fábrica possui uma linha de produção flexível e está pronta para atender à demanda por veículos eletrificados no mercado, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e tecnológico do setor no Brasil. (Foto: BMW Group Brasil/Divulgação).