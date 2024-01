BMW é líder do segmento premium na América Latina

O melhor dezembro da história em vendas regionais coroou um 2023 de grande sucesso, com 48.577 clientes na Argentina, Brasil e México, bem como nos mercados importadores da América Latina (8% a mais que em 2022), optando por veículos BMW e MINI. O número total de unidades BMW vendidos atingiu 41.315 veículos (9% a mais que no ano anterior), enquanto 7.165 unidades MINI (7% a mais que em 2022) foram entregues na região. Com estes números, o BMW Group assegura a liderança no segmento Premium da América Latina.

“Nosso sucesso contínuo é impulsionado por uma equipe altamente dedicada e uma rede de concessionários e importadores altamente profissionais, baseada em um compromisso excepcional com a excelência do cliente, uma linha de produtos altamente atraente e tecnológica e uma forte presença local com fábricas no México e no Brasil. Um em cada três veículos premium na região é um BMW. Gostaria de agradecer sinceramente aos nossos clientes pela preferência e à nossa equipe e rede de concessionárias pelo comprometimento”, disse Reiner Braun, CEO e Presidente do BMW Group América Latina.

A marca BMW liderou as vendas do segmento no Brasil, principal mercado regional da marca bávara, com 15.113 unidades entregues (9% a mais que em 2022) e 1.573 unidades MINI (24% a mais que no ano anterior). O México continua sendo o mercado de melhor desempenho para vendas do BMW Group na região, combinando ambas as marcas: 13.995 unidades entregues da BMW (12% a mais que em 2022) e 3.708 unidades da marca MINI (4% abaixo do ano anterior).

As vendas totais nos mercados importadores atingiram um recorde histórico com 11.296 unidades BMW (aumento de 4%) e 1.852 unidades MINI (aumento de 15%).

A Argentina vendeu 911 unidades BMW ou 11% a mais que em 2022, o maior percentual de crescimento da região, e vendeu 129 unidades MINI (22% acima do ano anterior).

O compromisso do BMW Group com a eletromobilidade foi demonstrado por um aumento significativo nas vendas de veículos eletrificados, com um total de 11.708 modelos BMW e MINI elétricos e híbridos plug-in entregues na América Latina (28% a mais que em 2022). Um em cada quatro veículos BMW e MINI vendidos na região América Latina em 2023 é um modelo eletrificado.

“Nossa estratégia de abertura tecnológica nos permite oferecer o que nossos clientes procuram, seja um modelo puramente elétrico, um híbrido plug-in ou um motor de combustão interna”, disse Braun. “Continuaremos apoiando o desenvolvimento de infraestrutura de carregamento público por meio de parcerias e continuaremos fornecendo soluções de carregamento para residências e locais de trabalho para clientes BMW e MINI. Todo e qualquer BMW e MINI elétrico e híbrido plug-in vendido em nossa região América Latina inclui uma solução de carregamento. Esperamos alcançar num futuro próximo a entrega de 50.000 carregadores pessoais na nossa região desde o início da nossa oferta de eletromobilidade em 2014”, enfatizou o executivo.

BMW M com crescimento significativo de vendas

Os modelos BMW M são a combinação perfeita para os clientes apaixonados da nossa região, que acolhe exclusivamente a produção do BMW M2 na fábrica do BMW Group em San Luis Potosí, no México, uma das quatro fábricas da BMW no mundo que fabricam modelos M. O entusiasmo dos nossos clientes pelos modelos BMW M de alto desempenho impulsionou um aumento de vendas de 43% em relação aos resultados de 2022, com 1.455 unidades entregues.

Excelentes resultados para os veículos BMW de alto luxo

Os modelos de alto luxo da BMW, que incluem o BMW Série 7, BMW i7, BMW Série 8, BMW X7 e BMW XM, tiveram seu melhor resultado regional histórico, com 937 unidades vendidas, um aumento de 59% em relação às vendas de 2022. A abertura tecnológica também está presente neste segmento, tanto com o BMW i7 totalmente elétrico e as versões híbridas plug-in do BMW Série 7, como no espetacular BMW XM, que combina o super alto desempenho BMW M TwinPower Turbo V8 com motor elétrico para fornecer uma potência combinada de 635 cv.

BMW X1 e BMW Série 3 continuam sendo os vendidos

O BMW X1, que foi totalmente renovado em 2022 e agora está em sua terceira geração, apresentando as opções de propulsão elétrica, híbrida plug-in e combustão, foi excepcionalmente bem recebido nos mercados regionais, com um total de 9.151 unidades vendidas. O BMW X1 agora apresenta o novo Sistema Operacional BMW 9, oferecendo às marcas a experiência digital mais avançada para sistemas de informação, comunicação e entretenimento a bordo.

O carro que define por excelência o conceito de sedã esportivo, o BMW Série 3, mantém sua posição como um dos favoritos entre os clientes latino-americanos. Um total de 7.827 unidades do BMW Série 3 foram vendidas na região durante 2023. Agora em sua sétima geração e se aproximando de 50 anos de sucesso ininterrupto desde seu lançamento em 1975, o BMW Série 3 oferece múltiplas variantes de motor, incluindo um híbrido plug-in, versão que pode percorrer até 50 quilômetros em modo totalmente elétrico (ciclo WLTP).

O BMW Série 3 é um produto-chave para a América Latina, construído na fábrica do BMW Group em San Luis Potosí, no México, para os mercados globais. Este modelo mais vendido, assim como o BMW X1, também é produzido na fábrica de Araquari, no Brasil, dedicada ao mercado local.