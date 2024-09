Audi Q6 e-tron terá R$ 10 mil para recargas com Raízen Power

A Raízen Power, em parceria com a Audi do Brasil, anuncia um bônus de R$ 10 mil para carregamento elétrico na rede de recarga Shell Recharge aos clientes que realizarem a compra do inédito Audi Q6 e-tron, o novo veículo 100% elétrico da marca das quatro argolas, durante a pré-venda. O bônus poderá ser utilizado no período máximo de até um ano na rede de recarga Shell Recharge, com estações de recarga rápida e ultrarrápida, espalhados por quase todas as regiões do País.

“A Audi do Brasil tem o objetivo de fomentar a eletrificação e a mobilidade sustentável no país, não apenas por meio de seus veículos, mas também com a construção de uma rede adequada de carregamento elétrico. Dessa forma, a parceria com a Raízen para ofertar em conjunto esse bônus visa oferecer uma comodidade adicional aos futuros proprietários do novo Audi Q6 e-tron”, declara Marcos Quaresma, head de estratégia de negócios da Audi do Brasil.

“A iniciativa reforça nossa oferta de serviço de recarga competitivo, renovável e conveniente para motoristas de veículos eletrificados. Nosso objetivo é proporcionar a melhor experiência ao cliente Audi em todas as etapas de uso, integrando também as facilidades do app Tupi. Essa ação é mais um passo em direção ao nosso propósito de democratizar o acesso à mobilidade elétrica”, afirma Rafael Rebello, Diretor de Eletromobilidade da Raízen Power.

Essa ação entre Audi do Brasil e Raízen Power, marca dedicada a soluções de energia renovável da Raízen e licenciadora da marca Shell no Brasil, Argentina e Paraguai, é válida a todos que realizarem a compra do modelo Audi Q6 e-tron, no período de pré-venda. No total, esta ação oferecerá mais de 400 mil kW, produzidos por meio de fontes renováveis e com certificado I-REC, gratuitamente aos clientes da marca das quatro argolas. Individualmente, o bônus de R$ 10 mil em carregamento elétrico equivale a 40 recargas completas do modelo Audi Q6 e-tron, ou mais de 15 mil quilômetros rodados no modo 100% elétrico, livre de emissões de poluentes.

O voucher será entregue aos clientes no momento da retirada do veículo, que permitirá aos proprietários do inédito Audi Q6 e-tron utilizar os mais de 270 pontos de carregamento da rede de recarga Shell Recharge pelo prazo de 1 ano a partir do cadastro do voucher no App Tupi. Por meio do aplicativo, os clientes da marca terão ainda o benefício de reservar vagas de recarga, com até 30 minutos de antecedência. Os clientes também poderão acessar os demais pontos de recarga que estão sendo implantados pela Raízen Power por meio do programa de eletromobilidade Shell Recharge.

A Audi do Brasil e a Raízen Power possuem 38 carregadores de alta potência instalados em parceria na rede pública de postos de combustíveis da rede Shell, em rodovias que interligam o Brasil. Destes, 24 já foram instalados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Pernambuco. A nova rede elétrica é formada por carregadores rápidos de 150 kW, que carregam os veículos das fabricantes alemãs entre 10% e 80% em 21 minutos.

Adicionalmente, os clientes da Audi do Brasil podem carregar gratuitamente qualquer veículo 100% elétrico da marca na rede de concessionárias espalhadas pelo Brasil. Para localizar a estação de recarga elétrica da concessionária mais próxima, os clientes devem acessar o aplicativo Audi e-tron, lançado no início deste ano, que integra a rede de carregadores elétricos da marca e demais parceiros de eletromobilidade no Brasil. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos dos sistemas iOS e Android, e no site www.audi.com.br/br/web/pt/customer-area/app-e-tron.html. Além da localização, o usuário acessa dados sobre disponibilidade e potência dos carregadores, histórico de recarga, locais favoritos, rotas até os carregadores e informações em tempo real do nível de carga da bateria.

Informações disponíveis no app Tupi ou no site https://tupimob.com/mapa-da-rede-de-recarga/. (Fotos: Audi/Divulgação).