Audi do Brasil e GreenV parceiras na instalação do carregador elétrico

A Audi do Brasil anuncia em parceria com a GreenV um serviço inédito que irá auxiliar os proprietários de veículos híbridos e elétricos da fabricante a realizarem a instalação da estação de carregamento elétrica residencial. A empresa de eletromobilidade foi escolhida pela marca das quatro argolas para realizar a solução completa de carregamento doméstico, desde a infraestrutura elétrica, comercialização do carregador (portátil ou Wallbox) até o suporte técnico aos clientes e aos concessionários.

“A recarga residencial é hoje a mais utilizada pelos nossos clientes, porém ainda são frequentes as dúvidas em relação à infraestrutura necessária, formas de instalação e modelo apropriado de carregador. Por isso, estamos lançando este novo serviço em parceria com a GreenV com o objetivo de esclarecer esses pontos e auxiliar os nossos clientes na instalação da infraestrutura de carregamento doméstico”, destaca Marcos Quaresma, Gerente de Estratégia de Negócios da Audi do Brasil.

A infraestrutura elétrica (realizada de acordo com as normas NBR 5410 e 17019), bem como os carregadores possuem a potência máxima de até 7kW, potência essa disponível na grande maioria das residências e condomínios e também suficiente para realizar a recarga da bateria de um veículo elétrico (10% à 80%) durante uma noite ou de um veículo híbrido em pouco mais de 2 horas. A garantia da infraestrutura é de 1 ano e dos carregadores de 2 anos.

Para contemplar esta oferta de energia de recarga de até 7kW, estão disponíveis cinco pacotes de instalação, sendo eles: Infraestrutura elétrica de até 7kW sem carregador, infraestrutura elétrica e carregador portátil, infraestrutura elétrica e carregador Wallbox, bem como a venda individual dos carregadores portátil e Wallbox, atendendo à todas as demandas dos clientes.

A distância máxima contemplada nos pacotes de instalação é de até 30 metros, considerados do quadro de energia até o local de instalação do ponto de recarga. Para distâncias maiores do que 30 metros, há uma tabela com valores fixos pré-definidos.

Caso o cliente deseje instalar um carregador em potências superiores a de 7kW (no caso de veículos elétricos), a GreenV irá realizar uma avaliação no local, entendendo se há capacidade e demanda de energia e um orçamento dedicado será enviado para avaliação e aprovação do cliente final. A instalação tem prazo médio de até 10 dias após a visita técnica e aprovação do projeto, e a manutenção é realizada por agendamento junto à rede de concessionários.

Os preços dos pacotes são: R$ 2.449,00 (Carregador portátil de até 7kW); R$ 3.599,00 (Carregador Wallbox de até 7kW); R$ 4.799,00 (Infraestrutura elétrica de até 30 metros para carregadores de até 7kW); R$ 7.099,00 (Infraestrutura elétrica até 30 metros mais carregador portátil de até 7 kW); e R$ 8.299,00 (Infraestrutura elétrica até 30 metros mais carregador Wallbox de até 7 kW). (Fotos: Audi/GreenV/Divulgação).