Audi do Brasil abre pré-venda do inédito Q6 e-tron

A Audi do Brasil está realizando uma ofensiva de lançamentos que a marca das quatro argolas fará no país nos próximos meses, e o inédito Audi Q6 e-tron, que representa a visão da fabricante para a mobilidade elétrica premium do futuro, entra em pré-venda a partir deste mês. As encomendas do modelo já podem ser realizadas na rede de 42 concessionárias autorizadas da marca em todo o país. Estão disponíveis duas versões – Q6 e-tron Performance quattro e Q6 e-tron Performance Black quattro – com valores a partir de R$ 529.990,00, na modalidade venda direta. O veículo 100% elétrico representa o próximo passo da Audi em seu projeto de eletrificação, adotando a nova linguagem visual de design da marca, oferecendo autonomia para percorrer longas distâncias e apresentando tecnologias inéditas como a Plataforma Elétrica Premium – Premium Platform Electric (PPE), que irá revolucionar a dinâmica de condução dos modelos eletrificados.

Design sem precedentes

Externamente, o novo Audi Q6 e-tron assimila a nova linguagem visual minimalista da marca das quatro argolas, com linhas mais fluídas e orgânicas, vincos menos proeminentes e conjunto ótico afilado. Além disso, o modelo utiliza o novo logotipo Audi rings, com estética bidimensional e cores foscas. As inscrições em relação ao nome do veículo, versão e motorização estão tanto na tampa traseira do porta-malas quanto na coluna B, de forma discreta e elegante.

Com suas proporções perfeitas, o Audi Q6 e-tron representa uma evolução no design da família e-tron. As formas suaves da carroceria estão em constante interação com os vincos e bordas, transmitindo dinamismo e movimento estético mesmo quando parado. A dianteira vertical com o Singleframe completamente fechado e invertido segue a linguagem de design particular dos modelos 100% elétricos da Audi, projetando uma presença confiante e poderosa. As luzes diurnas com assinaturas personalizáveis – são oito possibilidades – fornecem ao Q6 e-tron um visual ainda mais marcante.

Plataforma elétrica Premium

A Plataforma Elétrica Premium (PPE, na sigla em inglês) foi criada pela Audi e é projetada exclusivamente para veículos elétricos. A nova PPE foi desenvolvida na arquitetura de 800 Volts, o que proporciona ao modelo ótima autonomia e alta performance de recarga, com picos de 270kW DC (carregador de carga rápida, que fornece energia em corrente contínua). O tamanho da bateria e a distância entre-eixos dos veículos também são escaláveis. Isso permite incluir modelos SUV e CUV, bem como modelos Sportback ou Avant, que fazem parte do segmento principal da gama da Audi.

Cabine sustentável e nova

Projetado de dentro para fora, o modelo apresenta um novo conceito de cabine, acolhedora e com foco nas necessidades dos usuários, combinando um design tridimensional com alto contraste a uma arquitetura espacial que oferece tecnologia, estética e sustentabilidade em perfeito equilíbrio.

As saídas de ar-condicionado horizontais e estreitas contribuem harmoniosamente para o visual. Um conjunto de controles está integrado na maçaneta da porta do lado do motorista e combina perfeitamente com o cockpit. Ele possui as funções mais importantes, como configurações de espelhos, funções de assento e porta e configurações de luz e visibilidade. Graças à nova plataforma PPE, desenvolvida especialmente para a mobilidade elétrica, o veículo também possui um interior espaçoso altamente adequado para o uso diário, com diversos nichos e porta-objetos.

O console central possui dois porta-copos, uma bandeja e duas entradas para carregamento de smartphones. Como é característico dos veículos elétricos sem túnel central, há espaço extra para as pernas, priorizando a mobilidade dos ocupantes. O porta-malas oferece 526 litros – quando os assentos traseiros são rebatidos, o espaço sobe para até 1.529 litros. Os bancos traseiros rebatem-se individualmente (40:20:40) e há um espaço adicional de 64 litros sob o capô dianteiro.

Display curvo independente

O interior é dominado pelo “palco digital” com o display panorâmico Audi MMI e o display do passageiro dianteiro. Os displays estão perfeitamente integrados no conceito de design e proporcionam ao interior uma sensação espaçosa e arejada. O display panorâmico Audi MMI apresenta um design curvo e contempla a tecnologia OLED. As telas contam com Audi virtual cockpit de 11,9 polegadas, além do display MMI touch de 14,5 polegadas. A tela com forma curva lembra o Singleframe, identidade da Audi, e a iluminação ambiente faz com que a tela curva pareça flutuar à noite.

Para o passageiro dianteiro, o palco digital é complementado individualmente por um display MMI de 10,9 polegadas, que está perfeitamente integrado ao design do painel. Um modo de privacidade permite que o passageiro desfrute das funcionalidades da tela sem distrair o motorista. Ao mesmo tempo, permite ao passageiro auxiliar o condutor, por exemplo, na navegação e controle de mídias.

Luzes interativas no interior

Internamente, há luzes ambientes interativas (IAL, na sigla em inglês) que auxiliam o carro na interação com seus ocupantes em três funções centrais. Entre elas, a função de boas-vindas, a indicação de quando o veículo está trancado e destrancado.

O IAL também auxilia na segurança: por exemplo, representa os piscas dinâmicos. No entanto, o IAL continua sendo um display adicional e não substitui os alertas no cockpit virtual. Por fim, ele também ilustra outras informações, como exibição do nível de carga e progresso do carregamento, mostradas como uma luz pulsante.

Precisão acústica do sistema de som 3D

O sistema de som Bang & Olufsen Premium com som 3D, do Audi Q6 e-tron, oferece a máxima precisão acústica. A música é ouvida exatamente como foi gravada – para uma experiência sonora natural e impressionante. Um amplificador altamente eficiente está no coração do Bang & Olufsen Premium Sound System. Ele aciona 16 alto-falantes com 705 watts.

Os alto-falantes de graves nas portas dianteiras ficam em uma caixa separada, causando menos vibração nas partes próximas e garantindo que o som seja reproduzido com grande precisão. Isto melhora a qualidade do som e reduz a propagação do som fora do veículo. A dissociação do alto-falante também proporciona graves precisos e volumosos. Com esse interior multifacetado, que a Audi reconhece como “o centro da vida e das experiências dos nossos clientes”, o Q6 e-tron satisfaz as necessidades dos seus usuários por meio de design e tecnologia de formas nunca antes possíveis.

Desempenho e potência

O modelo recebe em suas duas versões a motorização elétrica, com um conjunto de baterias de íon lítio e capacidade de 100 kWh, que fornecem uma potência combinada de 387 cavalos e 535 Nm de torque. O conjunto permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos, e atingir a velocidade máxima de 210 km/h (limitada eletronicamente). Graças à tração integral quattro, o modelo é capaz de enfrentar com desenvoltura qualquer tipo de terreno, sem comprometer o conforto dos ocupantes, desde as valetas, lombadas e buracos das grandes cidades até as rodovias e estrada de terra nos fins de semana. A autonomia total é de 411 quilômetros, conforme medição do Inmetro.

Q6 e-tron Performance quattro

A versão Q6 e-tron Performance quattro oferece de série uma ampla lista de equipamentos. Entre os itens de conforto, estão ar condicionado automático de três zonas com programação de climatização do interior do veículo; bancos dianteiros elétricos com ajuste lombar e memória para o motorista; bancos dianteiros esportivos em combinação couro/couro sintético; pacote de luzes ambiente; porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free; e volante em couro, multifuncional com shift-paddles e aquecimento.

Externamente, a versão Performance conta com espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis, rebatíveis, aquecíveis, anti-ofuscantes e com memória; frisos decorativos das janelas na cor preta; pintura full-body (arcos dos para-lamas na cor do veículo); suspensão esportiva S; teto solar panorâmico; e rodas de alumínio Audi Sport de 20 polegadas, com pneus 255/50 R20 (dianteiros) e 285/45 R20 (traseiros).

Os itens de tecnologia e segurança incluem Airbags dianteiros, laterais dianteiros e traseiros e cortina; Audi Drive Select; Assistente de troca de faixa (Side Assist) , alerta de trafego reverso, exit warning e assistente de conversão em marcha ré; câmeras top-view 360°; Controle de cruzeiro adaptativo, Aviso de saída de faixa com assistente de emergência e sistema de frenagem autônoma (AEB); faróis Full LED Matrix com setas dinâmicas, apresentação de luzes, assinaturas ópticas personalizáveis do DRL (via MMI) e lavador de farol; lanternas traseiras full-LED PRO, com setas dinâmicas e apresentação de luzes (Coming/leaving home); park assist plus com sensores estacionamento dianteiro e traseiro; e Simulação de som externo e-tron Sport.

Q6 e-tron Performance Black quattro

Já a versão topo de linha Q6 e-tron Performance Black quattro oferece, além dos itens da versão Performance, uma lista de equipamentos ainda mais extensa. O modelo agrega, entre os itens de conforto, acabamento das soleiras das portas com logo S em alumínio e iluminadas; bancos dianteiros esportivos em combinação couro/couro sintético e inscrição S; pacote de luzes ambiente Plus (interativas, que auxiliam o carro na interação com os ocupantes); pedaleiras em aço inoxidável; e volante em couro perfurado, aplanado (cima e baixo), multifuncional com shift-paddles, aquecido e com inscrição “S” como parte do pacote S line interior.

Externamente, versão topo de linha tem o pacote S line exterior, com para-choques esportivos que remetem ao modelo RS e-tron GT, capa do espelho retrovisor externo na cor preta; frisos decorativos das janelas na cor preto brilhante; e rodas de alumínio Audi Sport de 21 polegadas e pneus 255/45 R21 (dianteiros) e 285/40 R21 (traseiros). Na cabine, a versão oferece o Head-Up display de realidade aumentada, e sistema de som Bang&Olufsen 3D. (Fotos: Audi/Divulgação).