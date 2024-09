Aston Martin Vanquish, um ícone que retorna para reinar

Com a introdução do carro-chefe mais potente em seus 111 anos de história, a Aston Martin tem o orgulho de anunciar o retorno de sua placa de identificação mais lendária: Vanquish. Obra-prima técnica digna de um verdadeiro líder de classe, o Vanquish está no auge da lendária linha de carros esportivos com motor dianteiro da Aston Martin. Exibindo capacidade excepcional de engenharia interna, uma nova lenda estende essa linhagem dinástica em estilo magnífico.

Os destaques incluem um motor V12 de classe mundial com potência monumental, um chassi personalizado repleto de tecnologia dinâmica de última geração, carroceria de fibra de carbono de presença incomparável e um interior que define novos padrões de luxo moderno. Com produção limitada a menos de 1.000 exemplares por ano, este ícone continuará a reinar em exclusividade ultraluxuosa.

Alimentado por um novo motor V12 biturbo de 5,2 litros produzindo incríveis 835 cv e 1.000 Nm de torque, o Vanquish atinge um novo padrão de desempenho de supercarro com imensa aceleração em marcha e uma velocidade máxima de 345 mph – a maior velocidade máxima de um carro de produção em série da Aston Martin até hoje. Esse desempenho e eficiência sem precedentes foram alcançados por meio do refinamento de cada estágio do processo de combustão interna. Esse mesmo refinamento garante que este magnífico V12 atenda à mais recente legislação de emissões em mercados globais.

Com seu chassi meticulosamente aprimorado, o Vanquish aproveita o poder de processamento dos sistemas de controle de trem de força, chassi e freio mais sofisticados disponíveis para fornecer uma combinação única de caráter e capacidade que funde o conforto de um GT destruidor de continentes com a precisão, explorabilidade e experiência de direção envolvente e divertida de um supercarro.

Sobre o espetacular novo carro-chefe com motor V12, o presidente executivo da Aston Martin, Lawrence Stroll, afirmou: “Com a introdução do Vanquish, coroamos o portfólio de carros esportivos de última geração da Aston Martin. O Vanquish faz uma declaração enfática e cumpre ainda mais nossa missão de criar os carros mais potentes, mais bonitos e mais emocionantes no mercado de carros esportivos de ultraluxo. Como tal, o Vanquish é o mais verdadeiro Aston Martin. Projetado de forma imaculada e impecavelmente projetado, ele define novos padrões extraordinários de desempenho, estilo e luxo para uma nova geração de conhecedores”.

Trem de força

Com grande apreciação pelos desejos do cliente, a Aston Martin se comprometeu a continuar sua dinastia de 25 anos de carros-chefe com motor V12 entregando o mais potente já visto da marca em sua linha principal de carros esportivos. Com 835 cv e 1.000 Nm de torque, ele fornece a maior potência específica de um motor Aston Martin V12: 160 cv/litro. Como tal, o Vanquish 2024 está no topo de uma evolução implacável, que viu as entregas de potência e torque quase dobrarem desde a introdução do primeiro conceito do Projeto Vantage em 1998.

Os destaques do novo motor V12 incluem bloco de cilindros e bielas reforçados, cabeçotes de cilindro redesenhados incorporando eixos de comando reprojetados e novas portas de admissão e escape. Velas de ignição reposicionadas e novos injetores de combustível de maior vazão fornecem combustão otimizada para ganhos de desempenho e eficiência líderes da classe. Além disso, novos turbocompressores de alta velocidade e inércia reduzida oferecem maior desempenho e resposta do acelerador.

Explorando alguns desses destaques em mais detalhes, para ajudar a levar o novo motor V12 a níveis maiores de desempenho, novos turbocompressores de inércia reduzida com uma velocidade máxima mais alta (+15%) foram instalados para aproveitar a energia aumentada no escapamento e fornecer maior fluxo de ar para o motor. Novos injetores de combustível com vazão 10% maior permitem que o motor atinja sua potência máxima, ao mesmo tempo em que garantem que ele atenda às suas metas de emissões.

Para tornar esta última geração do Twin-Turbo V12 o mais responsivo já oferecido, bem como o mais potente, o Vanquish ganha uma nova função Boost Reserve. Esta nova tecnologia permite ainda mais entrega de potência reativa, particularmente benéfica para manobras de ultrapassagem, bem como direção dinâmica.

O Boost Reserve aumenta a pressão de turbo acima do que normalmente seria necessário para qualquer posição de aceleração parcial. Por isso, ele está pronto para ir quando a potência total for necessária. Isso é feito durante demandas parciais de aceleração, imperceptivelmente para o motorista, equilibrando a posição do flap do acelerador (para restringir o fluxo de admissão) e a válvula de descarga inteligente no turbo (para ajustar a pressão de admissão aumentada) para corresponder ao que o motorista espera. Quando o motorista exige potência/torque total, o acelerador libera a pressão de turbo acumulada para resposta imediata.

Ganhos de desempenho adicionais foram encontrados com a ajuda do parceiro técnico da Aston Martin Aramco Formula One Team, Valvoline, que forneceu o mais recente óleo de motor de alto desempenho para o Vanquish. Fluindo por meio de um refrigerador de óleo de motor maior com 50% mais capacidade de rejeição de calor, o lubrificante de motor totalmente sintético é mantido em sua temperatura operacional ideal, ajudando a manter a pressão ideal do óleo do motor em todas as situações.

Pela primeira vez em um carro esportivo Aston Martin V12 com motor dianteiro, a renomada caixa de câmbio automática ZF de 8 velocidades é combinada com um diferencial eletrônico de deslizamento limitado traseiro (e-diff). Este e-diff é integrado ao programa eletrônico de estabilidade (ESP), fornecendo um link direto para o comportamento dinâmico do carro e permitindo que o deslizamento das rodas seja gerenciado no eixo traseiro para otimizar a tração em todas as condições.

Ao contrário de um diferencial mecânico de deslizamento limitado convencional, este e-diff pode transitar de totalmente aberto para 100% bloqueado em 135 milissegundos. Combinado com a mais recente tecnologia ESP, isso melhora significativamente a capacidade dinâmica, proporcionando maior agilidade em curvas de baixa e média velocidade, ao mesmo tempo em que oferece maior controle em condições de sobreviragem (a popular “saída de traseira”) e mudança de faixa em alta velocidade. Como tal, é parte integrante do caráter dinâmico do Vanquish, “encurtando” o carro em curvas mais fechadas, dando-lhe mais resposta rotacional aos comandos de direção, ao mesmo tempo em que fornece estabilidade e compostura garantidas em curvas rápidas.

Com uma relação de transmissão final de 2,93:1, o Vanquish é otimizado para velocidade máxima, atingindo 345 km/h. Uma nova calibração de transmissão melhora as velocidades de troca e a interação do motorista, enfatizando ainda mais o engajamento e a sensação de desempenho do novo modelo.

O diretor técnico da Aston Martin, Roberto Fedeli, disse: “Era inconcebível que um novo carro-chefe da Aston Martin fosse movido por algo diferente de um V12 de última geração. Para isso, nossa equipe de engenharia retrabalhou completamente nosso motor biturbo de 5,2 litros existente, desde a fundição do bloco até os cabeçotes dos cilindros. Com metas ambiciosas para ganhos de potência e torque, além de metas igualmente difíceis para melhorias na dirigibilidade, eficiência e conformidade com as emissões globais, o resultado é uma obra-prima moderna, que oferece características de desempenho inigualáveis por qualquer outro carro em sua categoria. Como tal, o Vanquish faz uma declaração enfática, com sua potência abundante e prestígio superados apenas pela paixão e habilidade colocadas em sua criação”. (Fotos: Aston Martin/Divulgação).