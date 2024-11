Anna Luiza Pimpão alcança pódio na Copa V11

O domingo foi de muita velocidade e adrenalina no kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri-SP, na final da V11 Aldeia Cup de Kart. A pilota Anna Luiza Pimpão, representante de Caraguatatuba, cidade do litoral paulista, competiu pela F4 Graduados e mesmo sendo uma “novata” no campeonato desta temporada conquistou um lugar no pódio.

Com mais de 40 dias sem competir devido ao calendário do Campeonato Brasileiro, que este ano foi dividido em três grupos, o objetivo de Anna Luiza era treinar para as etapas finais da Copa São Paulo Light de Kart, programado para o último mês do ano. “Foi muito mais que um treino. A F4 Graduados é sempre uma categoria muito competitiva e tivemos duas boas corridas neste domingo” contou a pilota.

Com 21 pilotos na categoria, Anna Luiza Pimpão, única mulher no grid, marcou o quarto melhor tempo na corrida classificatória. Nas duas provas obteve um quinto e um sexto lugares que resultou no TOP 5 da etapa. “Tivemos muitas trocas de posições nas duas corridas. Com a inversão regulamentar dos cinco primeiros do grid, na segunda bateria eu larguei na frente, mas alguns toques e enroscos me fizeram perder tempo e algumas posições. A maioria dos pilotos estavam disputando o campeonato desde o início do ano, então eu era a “intrusa do grid”. O importante é que foi mais um grande aprendizado que vou levar para as próximas competições”, comentou Anna Luiza.

E as próximas serão de 9 a 14 de dezembro, no kartódromo de Interlagos, onde a pilota disputará as duas etapas finais da Copa São Paulo Light de Kart. “Este é o meu primeiro ano na categoria e tivemos bons e maus momentos com quebras, batidas, mas pódios também. Não estamos na briga pelo título, mas eu e a equipe Magrelo Motorsport daremos o nosso melhor para fecharmos a temporada 2024 com um bom resultado”, declarou a atleta patrocinada pelas empresas Construjá, Construdigi, Ferjá, Laticínios Litoral Norte, Depósito Martin de Sá e Autoescola Objetivo. (Fotos: Diego Tartalho/Divulgação).

Anna Luiza conquista o Top 5 na Aldeia Cup. Anna Luiza teve boas disputas na Aldeia Cup.