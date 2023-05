Ana Maria Braga lamentou a morte de Palmirinha Onofre em seu Instagram na tarde deste domingo, 7. “Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família. Obrigada por tudo”, disse.

As apresentadoras trabalharam juntas em diversas ocasiões na cozinha do programa durante alguns anos na década de 1990. Em 2019, a dupla se reencontrou ao vivo no Mais Você e compartilhou relatos emocionantes.

Silvia Poppovic, outra conhecida de longa data da apresentadora – foi em um programa comandado por Silvia no início dos anos 1990 que a apresentadora apareceu pela primeira vez na TV -, também publicou um story lamentando a morte.

“Perdemos hoje, por complicações renais, a nossa querida Palmirinha, chef que tive a honra de descobrir e apresentar aos brasileiros pelas deliciosas empadinhas que preparava! Depois disso, ela ocupou espaço na TV com sua simpatia, doçura e receitas muito simples e gostosas. Descanse em paz, Palmirinha!”, escreveu.

Outras personalidades também comentaram a morte de Palmirinha no Instagram. “Não acredito…”, publicou Ronnie Von. “Inspiração máxima”, postou Rodrigo Hilbert. Já Ary Fontoura afirmou: “Triste! Descanse em paz, minha querida. Meus sentimentos a toda família”.

Palmirinha morreu em decorrência de problemas renais, comunicou sua família mais cedo. Seu velório está marcado para esta segunda-feira, 8, e será aberto ao público entre as 11h e as 13h, no Cemitério do Morumby.

Veja que incrível!

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?