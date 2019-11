Duas das novas vozes do sertanejo, Zé Neto & Cristiano já garantiram um público fiel e os números são prova disso: são mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 220 milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube. Com realização daPrime, os sertanejos desembarcam em Guaratuba nesta sexta, dia 06 de janeiro, para embalar o público no Café Curaçao (R:Brejatuba, 500), a partir das 23h59.

Os amigos paulistas vão cantar ao vivo os hits “Te Amo”, “Eu Ligo Pra Você” e o mais recente “Seu Polícia”, música mais tocada no primeiro semestre de 2016 nas rádios do país.

A dupla escolheu, no início de setembro, a cidade de Cuiabá (MT) como palco para a gravação do novo e segundo DVD da carreira, Um Novo Sonho. Além dos sucessos já conhecidos como Seu Polícia e Te Amo, a dupla apresentou canções inéditas, entre elas, Sonha Comigo, música presente no repertório atual. Entre as participações especiais do projeto estão Marília Mendonça, Maiara & Maraísa e Henrique & Juliano, que acompanharam toda a trajetória da dupla. Com produção musical assinada por Jenner Melo e direção de vídeo de Fernando Trevisan, o Catatau, o álbum conta com 25 faixas, sendo 22 inéditas.