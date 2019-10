“Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser”. É com essa mensagem que chega a Curitiba, neste sábado (19), Yasmin Santos, uma das principais revelações do sertanejo, que fez de 2019 o seu ano. Embora já tenha percorrido o país devido ao grande sucesso que vem fazendo, essa é a primeira vez da cantora com um show só dela em Curitiba.

Com 21 anos e pouco mais de dois de carreira, a jovem, que é do Guarujá, no litoral de São Paulo, e já tocou por muito pouco dinheiro, tem um objetivo traçado. Em abril, quando gravou seu primeiro DVD em São Paulo, a Tribuna do Paraná acompanhou de perto e viu o quanto sua dedicação faz com que este seja, talvez, seu maior segredo para se firmar. “Gostava muito de violão, mas não tínhamos condição nem de comprar um. Minha vó, que era faxineira, conseguiu comprar um mais barato e eu aprendi a tocar sozinha. Minha mãe me dava dinheiro para o lanche na escola e eu usava para comprar livrinhos de cifra”, contou.

O projeto gravado em São Paulo, além de trazer músicas já conhecidas do público, como Saudade Nível Hard, que foi e continua sendo uma das músicas mais tocadas nas rádios Brasil afora, também teve participações especiais: Maiara & Maraísa, Wesley Safadão, Gustavo Mioto e uma de suas maiores inspirações: Marília Mendonça.

Desde o começo, a internet sempre fez muita diferença na vida de Yasmin, pois foi por meio dela que a cantora se tornou conhecida. “Minha vida mudou depois que gravei um cover de uma música da Marília Mendonça. Postei, dormi e acordei com o vídeo batendo dois milhões de visualizações por causa da comparação com ela”, contou a jovem.

Para Yasmin, a internet hoje faz total sentido com o que vem fazendo profissionalmente. “É um meio muito importante mesmo, porque faz com que o nosso trabalho chegue com antecedência para a galera. Através de muitas redes sociais, as pessoas conseguem acompanhar os lançamentos e as músicas”, disse a cantora, usando como exemplo o fato de que Curitiba nunca recebeu um show dela, mas figura como terceiro lugar entre as cidades que mais ouvem o som da paulista no Spotify, onde ela tem pouco mais de 4 milhões de ouvintes mensais.

Para o show em Curitiba, para o qual Yasmin disse estar ansiosa, a cantora disse que tem seguido basicamente o que foi gravado no DVD. “Nosso repertório está focado 100% em cima desse DVD que ficou incrível, com participações incríveis, mas tem novidade que é a música Evidências, de Chitãozinho & Xororó, que gravei para a novela A Dona do Pedaço e que, graças a Deus, está fazendo muito sucesso em todos os palcos do Brasil”, adiantou. O show de Yasmin é na Rodeo Country Bar e os ingressos, que custam a partir de R$ 25, podem ser comprados pelo site do Disk-Ingressos ou na hora, na bilheteria da casa.