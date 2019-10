Aconteceu, nesta terça-feira (16), a gravação do novo DVD da dupla Marcos & Belutti, batizado como Cumpra-se. A cidade escolhida para o show foi São Paulo, onde a carreira dos músicos começou, 11 anos atrás, e a apresentação contou com as participações especiais de Jorge & Mateus, Israel & Rodolffo e Gaab.

+Leia também: Padre Reginaldo Manzotti grava DVD com objetivo de ‘inovar’ na evangelização

O nome do novo projeto veio de uma antiga brincadeira entre Belutti e seus amigos. E, então, “Cumpra-se veio da necessidade de curtir com quem a gente mais gosta, em qualquer ocasião, seja uma festa, aniversário, churrasco, enfim.. E para celebrar, sempre fazemos um brinde com as pessoas que estão conosco, uma espécie de decreto, do tipo: ‘que se cumpra a minha vontade e/ou desejo’. Desejo esse de ser feliz, de conquistar um objetivo, seja ele qual for. É daí que surge a ideia do nosso projeto, e que nele se cumpra o que nós desejamos”, conta Belutti.

No repertório, a dupla selecionou 12 faixas inéditas, como Se Entrega (composição da dupla), Fundamental (composição de Marcos), Tudo Indica e Certo ou Duvidoso. O setlist ainda conta com 10 regravações de sucessos como Coração Está em Pedaços (Zezé Di Camargo & Luciano), Hoje eu Sei (João Paulo & Daniel), Como eu Te Amo (Bruno & Marro

ne), entre outras. Toda a produção musical é assinada pelo produtor Ray Ferrari.

“O repertório é um dos pilares mais importante do projeto e sempre queremos entregar para o nosso público o nosso melhor. Para esse álbum, queríamos algo que fosse pra cima, para todo mundo escutar, ter vontade de curtir e ouvir de novo. Então rearranjamos alguns sucessos de grandes artistas do sertanejo, o que já era um sonho antigo nosso, e deixamos com a cara do Cumpra-se. Das inéditas, duas são composições nossa e o restante de parceiros, e todas foram escolhidas a dedo para estarem nesse repertório”, diz Marcos.

+Leia também: Bar do Alemão tem Oktoberfest com dois dias de festa open bar e open food

Para a dupla, o objetivo principal deste projeto é que ele se torne uma festa, para circular pelo país. Segundo Belutti, a festa será um show mais intimista, assim como foi a gravação, “para que as pessoas se sintam à vontade de estarem mais próximas de mim e do Marcos, para cantar com a gente. Queremos que esse álbum seja escutado no carro, em casa, em festas, mas, independentemente do local, que todos possam sentir uma felicidade imensa escutando o Cumpra-se”. Completando as palavras do companheiro, Marcos conta um detalhe que faz toda a diferença “sempre que formos começar o Cumpra-se, ofereceremos um brinde a todos os presentes, em forma de agradecimento, e desejando que todos tenham um evento inesquecível e que cumpram-se os desejos de cada um dos presentes”.