Desde que a atual temporada da Escolinha do Professor Raimundo ainda estava em fase de gravação dos episódios, a cena mais esperada desta edição era o encontro de Orlando Drummond, que interpretou o personagem Seu Peru na versão original do programa, com o elenco atual da atração. E isso vai acontecer neste domingo (20), no último episódio da Escolinha neste ano. Aliás, não foi à toa que a Globo decidiu “segurar” a cena para o último episódio da temporada. Ela vai ao ar apenas dois dias depois do aniversário de Orlando, que completa 100 anos nesta sexta-feira (18).

Devidamente caracterizado do personagem a quem deu vida durante anos, Seu Peru chega de surpresa à sala de aula no episódio deste domingo. Tudo porque, no dia da gravação da cena, a “turma”, especialmente Marcos Caruso, que interpreta o personagem atualmente, não tinha a menor ideia da emoção que tomaria conta do estúdio depois de um esquema especial montado pelas equipes de produção e direção do humorístico para promover o encontro.

Durante a gravação do episódio, os “alunos” saíram da sala a pedido da diretora Cininha de Paula, enquanto o humorista entrava no local. Quando retornaram ao cenário, lá estava ele, sentado na carteira que ocupou durante anos, com o figurino completo de Seu Peru. O último a entrar foi Marcos Caruso, o herdeiro do personagem, que não conseguiu segurar as lágrimas ao ver a inspiração personificada. Como o episódio vai ao ar apenas dois dias depois de seu aniversário, Orlando ainda ganhou parabéns dos colegas durante as gravações.

Detalhes das gravações

Durante a gravação , Orlando Drummond interagiu com Marcos Caruso e arrancou gargalhadas da plateia com os trejeitos e bordões clássicos do personagem, como “Estou porr aqui” e “Te dou o maiorr apoio”. O entusiasmo foi tanto que Orlando permaneceu na sala de aula até o fim da gravação do episódio, mostrando que Seu Peru segue firme e forte em sua memória. Acompanhado da família, ao deixar o set, ele agradeceu a oportunidade: “Não tem preço. Enquanto eu estiver vivo, estarei presente com muito amor e carinho. Obrigado, obrigado, obrigado”.

Marcos Caruso também se sentiu muito honrado com a ocasião, que o pegou totalmente desprevenido. O ator conta que só quem viveu aquele momento, sabe a energia, a emoção e o respeito que todos tiveram com a figura de Orlando Drummond no set. “Eu jamais imaginaria que ele pudesse estar presente nessa gravação. Eu sabia que era um ator que iria contracenar comigo. Quando eu entrei na classe, achei, num primeiro momento, que ele era o ator, tão bem caracterizado pela equipe da Globo, que tinham feito ele igual ao Orlando Drummond”, relembra. Ao encontrá-lo em seu lugar, proferiu o texto ainda sem se dar conta de que estava de fato contracenando com Orlando. Foi depois de alguns segundos que realizou aquele momento. “Todos estavam com lágrimas nos olhos porque percebiam a minha emoção e eu, recebendo a emoção do Orlando e dos colegas. Isso é um momento para ficar marcado na história profissional da minha vida”, destaca.

História do personagem

Prestes a voltar ao ar como Seu Peru, ainda que em um único episódio, Orlando relembrou um pouco de sua história com o personagem. “Na época, houve o convite para outro ator interpretar o Seu Peru. Este ator ficou na dúvida e o Chico Anysio falou: ‘chama o Drummond que ele resolve’. Abracei a causa e não me arrependo. O sucesso veio naturalmente, como sempre acontece com aqueles que amam o que fazem. Seu Peru foi um presente que o Chico me deu. Só me trouxe alegria e reconhecimento”.

Aliás, a fama do personagem acabou lhe rendeu muitos momentos curiosos ao longo de sua trajetória. “Me lembro de uma vez, em São Lourenço, em que eu passeava a pé pela cidade quando um ônibus de turismo parou do meu lado. Era uma gritaria danada… chamavam pelo Popeye, pelo Scooby Doo, pelo Alf… de repente, pula do ônibus uma senhorinha gritando ‘Seu Peru!!!’, me abraçou, se desequilibrou e caímos os dois. Ela saiu ilesa, eu quebrei um dedo”, divertiu-se.

Para o ator, não haveria pessoa melhor para ocupar seu lugar na Escolinha, como o ‘novo’ Seu Peru, do que Marcos Caruso. “Ele fez uma experiência e depois me procurou para perguntar se eu o autorizava a interpretar o personagem. Foi muito bacana, muito leal da parte dele. É claro que sim, ele é um querido, uma pessoa muito gentil. Eu dou o maior apoio! ‘Caruse-me e abuse-me!'”.