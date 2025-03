Vale Tudo estreia nesta segunda; veja outras novelas que tiveram remake

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O remake da novela “Vale Tudo” estreia nesta segunda-feira (31) na Rede Globo e, na onda das ‘segundas versões’, cresceram as pesquisas pelo termo “refilmagem”.

Dados do Google Trends mostram que, conforme ocorrem relançamentos, sejam de filmes, jogos ou novelas, há um aumento no interesse por esse tipo de conteúdo, especialmente quando se trata do lançamento de um remake de folhetim.

As buscas por “refilmagem” em janeiro de 2024 atingiram um pico, impulsionadas pela estreia de “Renascer”, em um período que compreende os últimos cinco anos.

Antes disso, o termo já estava em ascensão com o anúncio do remake de “Pantanal”, mas teve queda em 2021, quando o mundo do entretenimento, incluindo a televisão, suspendeu lançamentos de novas novelas devido à pandemia de covid-19.

O interesse voltou a crescer em 2022 com a estreia de “Pantanal” e seguiu em alta em 2025, impulsionado pela estreia de “Vale Tudo”, que foi originalmente exibida entre 1988 e 1989. Nessa toada, relembre outras novelas que ganharam remakes.

Remake de ‘Mulheres de Areia’ (1993)

A trama, escrita por Ivani Ribeiro, narra a rivalidade das gêmeas Ruth e Raquel (Glória Pires), tornando-se um clássico da teledramaturgia nacional. Quando foi exibida pela primeira vez, no horário das seis da Globo, registrou impressionantes 50 pontos de média de audiência na Grande São Paulo.

A versão original foi transmitida entre março de 1973 e fevereiro de 1974 pela extinta TV Tupi.

Remake de ‘A Viagem’ (1994)

Escrita também por Ivani Ribeiro, a trama espírita acompanha o jovem problemático Alexandre (Guilherme Fontes). Ele tem problemas com álcool e drogas e ainda vive uma longa jornada mesmo após a sua morte. Na época, a novela foi um dos folhetins de maior audiência da emissora. A versão original foi produzida pela extinta TV Tupi em 1975.

Remake de ‘A Escrava Isaura’ (2004)

O folhetim foi exibido em 1976 e exportado para diversos países, sendo, em 2016 o quinto título mais vendido ao mercado internacional da TV Globo. A história gira em torno de uma escrava branca educada como moça da corte, que vive sonhando com a liberdade, no cenário de um Brasil já abolicionista.

O remake foi realizado em 2004 pela TV Record, e ambas as versões foram baseadas no romance homônimo de Bernardo Guimarães, com o mesmo diretor, Herval Rossano (1935-2007).

Remake de ‘Chiquititas’ (2013)

Baseada na novela argentina homônima, a obra infanto-juvenil teve a sua primeira versão brasileira exibida em 1997 pelo SBT e ganhou uma nova versão em 2013, na mesma emissora. A produção também estreou no streaming e entrou na lista das 50 produções mais vistas da Netflix no mundo.

Remake de ‘Pantanal’ (2022)

A versão de 2022 do folhetim é um remake da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990 pela TV Manchete. A trama mistura a lenda das transformações em animais com a saga de José Leôncio e seu filho Jove, retratando a vida no Pantanal e suas complexas relações familiares.

Indicada ao Emmy Internacional, o prêmio considerado o “Oscar da televisão mundial”, a novela fez enorme sucesso, conquistando não apenas a audiência televisiva, mas também se tornando um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, especialmente no TikTok.

A produção se destacou entre os jovens, gerando discussões sobre temas como revolução sexual e gerando inúmeros memes.

Remake de ‘Renascer’ (2024)

O folhetim é uma regravação da versão exibida em 1993 e narra a história de José Inocêncio, um fazendeiro e grande produtor de cacau em Ilhéus, na Bahia, abordando conflitos familiares e disputas por terras.

Apesar de uma audiência morna, o remake da novela também escrita por Benedito Ruy Barbosa, desta vez com o roteiro assinado por seu neto, Bruno Luperi, se mostrou um êxito comercial. A produção se tornou a novela das nove com a maior arrecadação publicitária da história da Globo.