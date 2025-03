Eva, Joselma ou Vinícius: quem sai do BBB 25? Eliminação é neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A eliminação do 11º Paredão do BBB 25 acontece neste domingo (30). Vinícius, Joelma e Eva estão na berlinda e podem deixar o reality durante o programa ao vivo, que começará às 23h10 na Rede Globo, após exibição do Fantástico.

Depois da eliminação, o brother que deixar a casa participará do Bate-Papo BBB e comentará sobre a participação no reality.

BBB 25: vai ter prova do líder neste domingo?

Sim! Após a eliminação, os brothers que permanecem na casa enfrentarão uma Prova do Líder seguida de uma nova Formação de Paredão.

Como votar no paredão do BBB

Até a noite chegar, o público pode votar para eliminar Vinícius, Joelma ou Eva. Um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil neste domingo (30). A votação ocorre no site do gshow.