Simpsons em risco: série icônica pode chegar ao fim este ano

“Os Simpsons”, a série que nos acompanha desde 1989, pode estar com os dias contados. Segundo informações do site “Notícias da TV”, a família mais famosa de Springfield pode fazer sua despedida das telinhas em maio deste ano.

A Fox, emissora que transmite a série nos Estados Unidos, ainda não encomendou à Disney a produção da 37ª temporada. Isso acende um alerta vermelho para o futuro da animação, já que o processo de criação de novos episódios demanda um planejamento antecipado.

Para termos novos episódios na programação entre setembro e outubro, a equipe de roteiristas já deveria estar a todo vapor desde novembro do ano passado. Os animadores, por sua vez, deveriam ter iniciado os trabalhos em janeiro. Mas, até agora, nada de movimento nos bastidores.

O impasse tem raízes financeiras. Desde que a Disney adquiriu os estúdios de TV e cinema da Fox em 2019, a emissora precisa comprar os episódios para exibi-los. O problema? Os custos estão nas alturas, enquanto a receita publicitária não dá conta do recado.

Nos bons e velhos tempos, a Fox faturava alto com a venda de DVDs e direitos de reprise. Hoje, a conta não fecha só com os comerciais. Resultado: Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie perderam um pouco do brilho para a emissora.

A Disney tentou amenizar a situação, reduzindo o valor por episódio. Mas isso teve um preço: a temporada atual conta com apenas 18 episódios inéditos, em vez dos tradicionais 22. O restante virou exclusividade do Disney+, incluindo dois especiais de Natal já lançados.

Mas calma, fãs curitibanos! Ainda há esperança. Fontes do setor apontam que “Os Simpsons” podem continuar com episódios especiais no streaming, sem uma periodicidade definida. A Disney, por enquanto, mantém o mistério e não se pronunciou sobre o assunto.