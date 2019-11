O apresentador Silvio Santos, 88 anos, cancelou a gravação de seu programa no SBT nesta quinta-feira (28), dia do velório do amigo Gugu Liberato, morto ao cair de uma altura de 4m em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, semana passada. A assessoria do SBT não confirmou se a causa do cancelamento foi a cerimônia fúnebre de Gugu.

Silvio Santos grava às terças, quintas e sábados. A emissora não confirmou se ele vai gravar neste sábado (30). Apesar do cancelamento da gravação, a programação do SBT segue normal domingo (1.°), com o programa de Silvio Santos.

O dono do SBT tem preferido ficar em casa com a família desde que Gugu morreu. Não está confirmado se ele vai no velório de Gugu, que chegou a ser apontado nos anos 90 como seu sucessor e que nos últimos anos comandava um programa na Record.

O corpo de Gugu será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo a partir das 10h desta quinta-feira até meio-dia de sexta-feira (29). O velório será aberto ao público. Depois do velório, o corpo do apresentador será levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros ao Cemitério Gethsêmani, no bairro Morumbi, na capital paulista.

Gugu teve a morte confirmada na última sexta-feira (22) após passar dois dias internado na UTI de um hospital de Orlando. Ele bateu a cabeça ao cair de uma altura de 4m quando fazia um reparo no ar-condicionado de casa.