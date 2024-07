Show em Curitiba marca lançamento de novo álbum da Terminal Guadalupe

A banda Terminal Guadalupe lança nesta quinta-feira (18) o álbum ao vivo “Como Despontar para o Anonimato” pela 8-Bics, com 20 músicas gravadas entre 2006 e 2008. Nesta sexta (19), um show no bar The Bowie, em Curitiba, celebra o disco e a volta do guitarrista Allan Yokohama, que morava na Europa.

“Foi uma boa experiência em Portugal, mas estou feliz por voltar para casa, perto da família, dos amigos e dos fãs da banda”, conta Allan. “Agora, não há mais a desculpa da distância. Vamos retomar a rotina de shows e gravações”, anuncia o vocalista Dary Jr., animado com o retorno do parceiro.

Enquanto novas canções não chegam, os ouvintes do Terminal Guadalupe podem desfrutar do material ao vivo, registrado na fase mais popular da banda, durante a divulgação do álbum “A Marcha dos Invisíveis” (Independente, 2007). O lançamento traz participações especiais e versões inéditas.

As participações mostram a relação do Terminal Guadalupe com os colegas da cena independente de Curitiba, do interior do Paraná e do Brasil. Há regravações de “Sal de Fruta”, da extinta banda curitibana Poléxia; de “Síndrome de Estocolmo”, d’A Inimitável Fábrica de Jipes, de Maringá (PR); e de “Grupo de Extermínio de Aberrações”, do Violins, de Goiânia (GO).

“O interessante dessas versões é que os nossos amigos Dudu (Cirino), Rafa (Souza) e Beto (Cupertino), os autores das músicas, cantam junto com a banda”, observa Dary. Foram incluídas duas faixas-bônus, gravadas no Teatro Odisseia, no Rio de Janeiro: “Uma Canção para Lena” e “Ni”. O restante do material foi gravado em apresentações no Jokers Pub Café, em Curitiba.

A banda que tocou nos shows gravados em Curitiba trazia a formação clássica do Terminal Guadalupe: Allan Yokohama (guitarra, violão e voz), Dary Jr. (voz e violão), Fabiano Ferronato (bateria) e Rubens K (baixo), mais o integrante recrutado para ajudar na execução dos arranjos do álbum “A Marcha dos Invisíveis”, Lucas Borba (guitarra, violão e teclado).

Allan chama atenção para a importância histórica do trabalho do 8-Bics. “É motivo de orgulho ser o primeiro lançamento de uma coleção que vai resgatar a obra de muitas bandas independentes brasileiras”, diz o guitarrista. A iniciativa é do cantor e compositor Manoel Magalhães, produtor e dono do selo.

“A intenção do selo com o projeto é resgatar diversos discos importantes para o cenário independente brasileiro e que nunca chegaram ao streaming. Além disso, buscamos produzir lançamentos que acrescentem contexto histórico e de documentação: uma série especial de registros inéditos de shows, entrevistas e publicações”, detalha Manoel.

História

Criada em 2002, a banda Terminal Guadalupe já lançou quatro álbuns de estúdio: “Burocracia Romântica – Trilha Sonora Original” (Independente, 2003), “VC Vai Perder o Chão” (Independente, 2005), “A Marcha dos Invisíveis” (Independente, 2007) e “Agora e Sempre” (Loop Discos, 2022), o mais recente, pré-produzido e gravado em quatro países durante a pandemia de covid-19.

“Burocracia Romântica – Trilha Sonora Original” (Independente, 2003) foi elogiado pelo crítico e escritor Arthur Dapieve. “VC Vai Perder o Chão” foi eleito o melhor disco independente de 2005 pelos leitores da revista carioca Laboratório Pop. “A Marcha dos Invisíveis” entrou nas principais listas de melhores álbuns de 2007. Já “Agora e Sempre” é o resumo da tragédia brasileira entre 2019 e 2022.

Em 2008, antes do hiato encerrado em 2022, a banda gravou quatro canções para o EP “O Tempo Vai Me Perdoar” (inédito no streaming) com Roy Cicala (1939-2014), ex-produtor de John Lennon, Madonna, Elton John, Bruce Springsteen, David Bowie, Queen, The Who, Lou Reed, Prince e Santana, entre tantos outros.

Assumidamente pop, o grupo transita por diferentes gêneros musicais: rock, folk, punk, pós-punk, world music, sempre amparado nas guitarras de Allan e nas letras de Dary, que variam do amor à política, entre reflexões existenciais.

Show de lançamento

Para a apresentação no The Bowie, Allan e Dary contam com o baterista Ivan Rodrigues (ele tocou com a dupla em 2023) e o baixista Marcelinho França (fez shows com a banda em 2008).

O The Bowie fica na Rua Marechal Deodoro, 2500 (Alto da XV). A entrada é gratuita.

FICHA TÉCNICA

Como Despontar Para o Anonimato – Terminal Guadalupe ao vivo (2006-2008)

Pernambuco Chorou (Allan Yokohama/Dary Jr.) Atalho Clichê (Allan Yokohama/Dary Jr.) Lorena Foi Embora (Dary Jr.) El Pueblo No Se Va (Allan Yokohama/Dary Jr.) Sal de Fruta feat. Eduardo Cirino (Eduardo Cirino) Praça de Alimentação (Allan Yokohama/Dary Jr.) Esquimó Por Acidente (Allan Yokohama/Dary Jr.) Torres Gêmeas (Allan Yokohama/Dary Jr.) Megafone de Bagdá (Allan Yokohama/Dary Jr.) Recorte Médio-Oriental (Allan Yokohama/Dary Jr.) As Cinco Horas da Jornada (José Roberto Martins/Dary Jr.) Síndrome de Estocolmo feat. Rafael Souza (Rafael Souza/Cris Bertold) De Turim a Acapulco (Allan Yokohama/Dary Jr.) Bons Meninos Vão para o Inferno (Allan Yokohama/Dary Jr.) Grupo de Extermínio de Aberrações feat. Beto Cupertino (Beto Cupertino) Cachorro Magro (Igor Ribeiro/Rubens K) A Marcha dos Invisíveis (Allan Yokohama/Dary Jr.) O Peso do Mundo (Dary Jr.) Uma Canção para Lena (Dary Jr.) – bônus* Ni (Dary Jr.) – bônus*

