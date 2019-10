Considerado um dos ícones da cultura trash, o apresentador, ator e humorista Sérgio Mallandro, criador do famoso “Glu, Glu! Yeah, Yeah!” vem a Curitiba seu stand-up comedy. Com realização da Prime, a apresentação acontece no sábado, dia 16 de setembro, no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório(R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300), às 21h15.

O humorista compilou em seu show solo as experiências vividas em sua carreira, além de outras histórias. Com o seu humor popular característico e consagrado, Mallandro diverte a plateia durante 1h20 com textos de autoria própria que marcaram a vida do humorista, como sua estreia na televisão brasileira, trabalhos realizados no SBT e na Rede Globo, passagens pelo cinema, hits que marcaram a geração nos anos 80 e fazem sucesso até hoje, entre outros. Nas histórias cita seu padrasto general, Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Monte, Maradona, Jorge Benjor, Silvio Santos. Também conta como é viver e morar junto com sua ex-mulher Mary Mallandro. Para completar, tem a famosa Porta dos Desesperados. Lógico, tudo muito bem acompanhado das já conhecidas performances, que são a marca registrada de Sérgio Mallandro.

Mallandro começou como jurado do programa de auditório “Show de calouros”, onde ficou por quase uma década. Nessa época, também participou do elenco de filmes como “Menino do Rio” (1981), “Garota dourada” (1984) e “O Trapalhão na Arca de Noé” (1983). Este último, estrelado por Renato Aragão, foi filmado no período da separação do grupo Os Trapalhões. Mallandro ainda protagonizou o filme “As aventuras de Sérgio Mallandro” (1985), que contou com as participações de Pedro de Lara, Mara Maravilha, Alexandre Frota e do grupo Absyntho (do hit “Ursinho Blau Blau”). Ainda no SBT, apresentou o programa infantil “Oradukapeta”, onde criou sua mais famosa atração, a “Porta dos desesperados”.

Em 1990, Sérgio Mallandro saiu do SBT e foi para a Rede Globo. Na nova emissora, apresentou o Show doMallandro após ter participado como aluno da “Escolinha do professor Raimundo”. Mallandro substituiu a amiga Xuxa no “Xou da Xuxa” em duas oportunidades, durante as férias da apresentadora. Com a loura, apresentou o programa semanal “Paradão da Xuxa”. A dobradinha se repetiu no cinema, no filme “Lua de cristal”, de 1990. Sérgio Mallandro ainda protagonizou os filmes “Sonho de verão” (1990) e “Inspetor Faustão e o Mallandro” (1991), ambos da Xuxa Produções. Em 1994, saiu da Globo e retornou ao SBT para apresentar o “Programa Sérgio Mallandro”.

Ao longo de sua carreira, Mallandro também gravou hits, como as músicas “Vem fazer glu-glu”, “Capeta em forma de guri” e “Biluteteia”. Em 2010, foi um dos participantes de “A fazenda 3”, tendo sido eliminado com 48% dos votos. Em 2012, o humorista abriu sua casa no Rio de Janeiro, e expôs sua vida em família e a rotina de trabalho no reality show “Vida de Mallandro”, exibido em 13 capítulos pelo canal Multishow. Também comandou o talk-show “Papo de Mallandro”, no Multishow.

