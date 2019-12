A quinta temporada da série Veterinário das Montanhas estreia neste domingo, 1º, às 23h10, no Animal Planet. Em cada episódio uma aventura diferente, com Jeff Young cuidando das mais variadas espécies, de pets a exóticas, de cães com pedigree a resgatados.

E vamos ver logo neste primeiro episódio, o pessoal da clínica se preparando para fazer surpresa a Jeff pelo seu aniversário.

No entanto, o lado profissional de Jeff fala mais alto e ele precisa atender alguns pacientes com urgência, como será o caso Scale, uma cobra de estimação que está sem apetite, e Lola, uma filhotinha de cachorro com apenas três meses que está prostrada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.