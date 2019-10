O ex-apresentador e humorista Sérgio Malandro está solteiro. Depois de três anos de namoro com Fernanda Vianna, a relação chegou ao fim. A informação foi dada pelo jornal Extra nesta quinta-feira (3). “Somos muito amigos. E seremos sempre. Vivemos um amor lindo e só tenho coisas boas pra falar dele. Ninguém machucou nem traiu ninguém”, garantiu Fernanda. Mallandro postou: “Vivemos um amor lindo”.

Mallandro começou sua carreira há 38 anos no SBT, como participante do “Cidade Contra Cidade” e acabou chamando a atenção de Silvio Santos. Em 1981, se tornou jurado fixo do “Show de Calouros” e teve programas no SBT. Teve uma passagem importante pela TV Gazeta, onde conseguiu o primeiro lugar de audiência com sua “Festa do Mallandro” no final dos anos 90. O humorista também já participou de “A Fazenda”, na terceira temporada, em 2010.