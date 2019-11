O programa Como Será?, que está há cinco anos no ar, vai receber neste sábado, 2, o Prêmio VerCiência 2019, um reconhecimento por seu incentivo a experiências de inovação científica, sustentabilidade e qualidade de vida. E na edição do dia, que começa às 7h15, vamos até Pernambuco conhecer moradores que estão trabalhando para impedir o avanço do vazamento de petróleo cru no litoral nordestino.

Já a série Aluno Nota 11 apresenta Vitória Martins, que aproveita as aulas de educação financeira que teve na escola, na cidade cearense de Cascavel, para organizar as finanças da granja da família.

